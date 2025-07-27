Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Bộ Tài chính phản hồi kiến nghị cử tri về việc quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế

Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 7533/BTC-ĐTNN gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về việc chuyển kiến nghị cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Phúc đáp văn bản số 602/UBNDGS15 ngày 21/5/2025 của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, liên quan đến một số kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) về việc thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế, Bộ Tài chính đã có ý kiến.

Cụ thể, về đề nghị các Bộ, ngành liên quan ban hành Thông tư hướng dẫn, thực hiện việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, môi trường. Do đó, đề nghị chuyển kiến nghị này tới các Bộ nêu trên để chủ trì, trả lời cử tri tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ).

Về các vướng mắc liên quan đến công tác lập Đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, Khu kinh tế: Các kiến nghị này thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Do đó, đề nghị chuyển kiến nghị này tới Bộ Xây dựng để trả lời theo thẩm quyền.

