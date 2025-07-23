Kỳ họp Chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 23/7, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp Chuyên đề thứ Nhất quyết định, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Các đồng chí chủ toạ kỳ họp.

Chủ toạ kỳ họp có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Thắng - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại Kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; các đồng chí ĐBQH tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Kỳ họp chuyên đề lần này của HĐND tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng; là kỳ họp chuyên đề đầu tiên sau khi tỉnh hoàn thành sắp xếp, sáp nhập; đòi hỏi hệ thống chính trị và chính quyền địa phương các cấp phải nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, triển khai các chính sách về tài chính, đầu tư, các chế độ chính sách và an sinh xã hội phù hợp với điều kiện thực tế mới.

Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết; tích cực, chủ động phát biểu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để thống nhất thông qua các nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng quy định và có tính khả thi cao trong quá trình triển khai thực hiện.

Các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự Kỳ họp.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tham dự Kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã nghe đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình về việc Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (sau sắp xếp). Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025 (sau hợp nhất).

Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất). Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất). Bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm trình bày tờ trình về Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy trình bày các tờ trình của UBND tỉnh.

Nghe Thường trực HĐND tỉnh trình Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Việt Hùng trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc xử lý hiệu lực một số Nghị quyết do HĐND tỉnh các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình ban hành trước khi sáp nhập.

Sau khi nghe Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra về các nội dung trên, HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên điều hành nội dung thảo luận tại hội trường.

Trưởng Ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Đức Lân báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Các đại biểu bày tỏ đồng tình, thống nhất cao với các Tờ trình được trình bày tại Kỳ họp. Đặc biệt đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, có tính xây dựng cao vào tờ trình về một số nội dung mang tính giải pháp nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn đầu sáp nhập tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đề xuất phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách theo hướng phù hợp với thực tiễn của địa phương sau sắp xếp. Đề nghị xem xét bố trí trụ sở làm việc của một số cơ quan, đơn vị, sở ngành của tỉnh trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Phúc và Hoà Bình trước đây...

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong khẳng định: Tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập đang đứng trước giai đoạn phát triển mới với những cơ hội và yêu cầu hết sức to lớn. Từ ngày 1/7, sau khi bộ máy chính quyền hai cấp được kiện toàn, vận hành, tổng sản phẩm GRDP toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng 10,09%, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố của cả nước. Cả ba tỉnh trước sáp nhập đều có mức tăng trưởng cao thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Để phát huy hiệu quả các nguồn lực sau sáp nhập, đồng chí đề nghị HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần đổi mới về nhận thức, tư duy và hành động trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua đồng thời lắng nghe, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thời gian đầu thực hiện chính quyền hai cấp để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Tiếp tục phối hợp UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính để đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp. Rà soát, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề mới, cần phải chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với thực tiễn vừa đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với điều kiện và thực tế của từng vùng, từng địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: HĐND tỉnh phải thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện trung thực, mạnh mẽ cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân dân; là chỗ dựa vững chắc của chính quyền trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Để góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ mới thực sự phát triển nhanh, bền vững, các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh cần quán triệt nguyên tắc, yêu cầu nhiều lần các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã phát biểu: Suy nghĩ phải rộng, phải sâu, phải lớn nhưng hành động phải rất cụ thể, rất chắc chắn, phải có của cải vật chất, phải lượng hoá được; đã chọn phải dấn thân, phải theo đến cùng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị: UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm cho phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, công chức theo đúng quy định, bảo đảm sự vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ đạo khẩn trương thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách, rà soát lại toàn bộ danh mục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh, cấp xã để điều chỉnh đảm bảo cân đối với khả năng nguồn lực. Nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND hai cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan; ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai cuộc bầu cử theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết.

Vĩnh Hà - Lê Hoàng