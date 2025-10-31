Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ góp ý vào 2 dự án luật sửa đổi

Sáng 31/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, các đại biểu quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế, các đại biểu tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về các điều ước quốc tế; cụ thể hóa Hiến pháp về các nguyên tắc tuân thủ hiến chương và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những điểm nghẽn, đáp ứng yêu cầu chính trị đối ngoại, hội nhập quốc tế sâu rộng.

ĐBQH Thái Quỳnh Mai Dung (Phú Thọ) đồng tình cao với việc rút gọn, đơn giản hóa các trình tự thủ tục về đàm phán, ký kết, phê duyệt, phê chuẩn, sửa đổi, bổ sung, gia hạn thực hiện điều ước quốc tế, nhất là trong lĩnh vực vay ODA và vốn vay ưu đãi, bảo đảm phù hợp với Luật Quản lý nợ công. Về việc rút ngắn quy trình việc kết thúc đàm phán, dự thảo quy định Bộ Ngoại giao giảm thời hạn kiểm tra điều ước quốc tế từ 15 ngày xuống 10 ngày, nếu có Hội đồng kiểm tra thì thời hạn giảm từ 30 xuống 15 ngày; Bộ Tư pháp giảm thời hạn thẩm định từ 20 ngày xuống 10 ngày, trong trường hợp thành lập Hội đồng thẩm định thì từ 60 xuống 20 ngày.

Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung phát biểu thảo luận tại tổ.

Theo đại biểu, để bảo đảm việc cắt giảm này cần biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và quy định những điều khoản có tính chất dự phòng. Mặt khác nên gộp Hội đồng kiểm tra và Hội đồng thẩm định điều ước quốc tế thành một hội đồng thống nhất do thành phần gần như trùng lặp (gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan). Việc này sẽ giúp giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, thẩm định điều ước quốc tế.

Hiện nay, dự thảo mới nêu thời hạn cắt giảm nhưng chưa có chế tài nếu cơ quan không thực hiện đúng. Do đó, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung đề nghị cần có quy định cụ thể, nếu trong trường hợp không có ý kiến trả lời chính thức thì coi như là đồng ý, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả trong thực thi pháp luật.

ĐBQH Trần Văn Tiến (Phú Thọ) cũng cho rằng, dự thảo Luật còn quy định nhiều cụm từ thể hiện mang tính chung chung, không cụ thể và không rõ, chưa đủ tính quy phạm để quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nên gây khó trong áp dụng. Cụ thể, tại khoản 3, Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 11 có quy định cụm từ “có thể được áp dụng ngay”. Vậy thế nào là “áp dụng ngay”, quy định như vậy sẽ rất khó để quyết định. Ngoài ra, tại khoản 23, Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 72a có quy định “trong khoảng thời gian xác định”, quy định như vậy không rõ là khoảng thời gian nào. Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các điều khoản có quy định không rõ, chưa cụ thể để chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp.

Đại biểu Trần Văn Tiến phát biểu thảo luận tại tổ.

Bên cạnh đó, tại khoản 23, bổ sung Điều 72a (về ủy quyền trong trường hợp đặc biệt, Điều 72a) quy định: “... Quy định này không áp dụng đối với điều ước quy định tại điểm từ a đến d khoản 1 Điều 4 của luật này”. Cụm từ luật này được hiểu là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế năm 2016. Tuy nhiên, luật sửa đổi, bổ sung này không có Điều 4, chỉ có Luật Điều ước quốc tế mới có điều 4. Do vậy, đại biểu Trần Văn Tiến đề nghị nên chỉnh sửa lại là: Quy định này không áp dụng đối với điều ước quy định tại điểm từ a đến d khoản 1, Điều 4 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

Liên quan đến sửa đổi bổ sung Điều 21, tại khoản 2 quy định: “Hồ sơ đề nghị kiểm tra, thẩm định điều ước quốc tế được gửi bằng bản điện tử và một bản giấy”. ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Phú Thọ) đề nghị, ban soạn thảo nghiên cứu xem xét quy định này, chỉ nên quy định bản điện tử, không cần một bản giấy để tạo điều kiện thuận lợi cho người chuẩn bị, tránh lãng phí, mất thời gian, vẫn bảo đảm theo đúng tiêu chuẩn, quy trình. Bởi trong bối cảnh hiện nay đang tập trung áp dụng công nghệ thông tin, việc quy định hồ sơ đề nghị thẩm tra được gửi bằng bản điện tử sẽ phù hợp hơn.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc phát biểu thảo luận tại tổ.

Về bổ sung Điều 72a về ủy quyền trong trường hợp đặc biệt, đại biểu Đặng Bích Ngọc đề nghị dự thảo Luật xem xét, rà soát trong luật nguyên tắc xác định trường hợp đặc biệt, cần thiết, cấp bách để được áp dụng cơ chế này, nhất là trong điều kiện các thủ tục hành chính được cắt giảm tối đa như dự thảo Luật. Việc quy định cụ thể nguyên tắc áp dụng để tránh tình trạng áp dụng thực hiện tùy nghi, tạo sự thống nhất trong cách hiểu và thống nhất tổ chức thực hiện.

Bùi Hiển

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phú Thọ