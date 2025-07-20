Xử lý xác lợn vứt trôi nổi ở ao nuôi thủy sản tại khu Đồng Trằm

Tiếp tục thông tin về vụ việc nhiều xác lợn chết bị vứt trôi nổi trong ao thủy sản khu Đồng Trằm, xã Bản Nguyên ngày 18/7, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã làm việc với chính quyền địa phương để xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc và ghi nhận các biện pháp tiêu hủy xác lợn nhằm đảm bảo không phát sinh ô nhiễm môi trường tại khu vực.

Xác lợn đang phân hủy trong ao được chủ ao nuôi thủy sản thừa nhận lấy về làm thức ăn cho cá, dẫn đến gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Theo lãnh đạo xã Bản Nguyên, những xác lợn đang phân hủy này được chủ ao nuôi thủy sản thừa nhận lấy về từ một trang trại sau khi lợn chết nhằm mục đích làm thức ăn cho cá, dẫn đến tình trạng khi xác lợn phân hủy mạnh khiến xung quanh khu vực bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Đồng chí Tạ Đức Thông - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên cho biết: Nhận được thông tin từ phóng viên, chính quyền xã đã trực tiếp xuống hiện trường, nắm bắt tình hình, lập tức tiến hành các biện pháp xử lý, thành lập tổ công tác làm việc với chủ ao, trục vớt xác lợn để chôn lấp, khử trùng. UBND xã yêu cầu lực lượng công an vào cuộc xác minh hành vi của chủ ao và cơ sở cung cấp lợn chết, nếu có vi phạm sẽ kiên quyết xử phạt để tạo sức răn đe...

Trục vớt xác lợn chết tiến hành chôn lấp và thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn phòng dịch theo quy định.

Chính quyền địa phương chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với bộ phận Thú y triển khai rà soát, kiểm tra tại các trang trại, gia trại quanh khu vực để xác minh nguồn gốc số lợn chết và có biện pháp đảm bảo dịch tễ trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Với tình trạng mặt nước ao nổi váng đặc, xuất hiện tình trạng cá chết quanh bờ, các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra chất lượng của nước để đánh giá mức độ ô nhiễm và có biện pháp xử lý; phối hợp Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành lấy mẫu kiểm định dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi đối với các trang trại trên địa bàn để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tránh bùng phát dịch, lây lan thành ổ dịch.

Lãnh đạo xã Bản Nguyên có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tiến hành các biện pháp xử lý.

Trước đó, nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng xảy ra tình trạng tương tự khi một số hộ chăn nuôi tiêu hủy lợn chết không đúng quy định, nhằm trốn tránh chi phí hoặc quy trình khai báo bắt buộc.

Để tránh tái diễn, cần thiết phải có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại cơ sở chăn nuôi, yêu cầu các hộ khai báo khi đàn lợn ốm bệnh hoặc chết. Tăng cường xử phạt nghiêm minh các hành vi vứt xác động vật xuống ao, hồ gây ô nhiễm để tránh tái diễn tình trạng này gây những hậu quả khôn lường.

Tuấn - Phương - My