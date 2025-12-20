Gặp mặt Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Sáng 20/12, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 304 đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 65 năm kết nghĩa giữa Sư đoàn Bộ binh 304 và Thông tấn xã Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam; Đại tá Đinh Khắc Hùng, Sư đoàn trưởng; cùng cán bộ, nhân viên Sư đoàn 304 và TTXVN; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Lãnh đạo Sư đoàn 304, Thông tấn xã Việt Nam và chính quyền địa phương (nơi Sư đoàn đóng quân) tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Sư đoàn đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đồng thời khẳng định chặng đường xây dựng, phát triển của Sư đoàn qua nhiều giai đoạn lịch sử và mối quan hệ kết nghĩa bền chặt, thủy chung giữa Sư đoàn 304 và Thông tấn xã Việt Nam trong suốt 65 năm qua.

Đại diện lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đã điểm lại những dấu mốc tiêu biểu trong quan hệ gắn bó, phối hợp công tác giữa hai đơn vị; chúc mừng và ghi nhận những thành tích nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 đạt được trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị thời gian qua. Đồng thời khẳng định, mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa hai đơn vị tiếp tục được duy trì, phát triển và đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi bên.

Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống của Sư đoàn 304

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đại biểu; khẳng định cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 hôm nay luôn trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, tiếp tục vun đắp mối quan hệ kết nghĩa tốt đẹp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 và cán bộ, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thi đấu môn bóng bàn

Trong khuôn khổ của chương trình, cán bộ, chiến sĩ, phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam và Sư đoàn 304 đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Nhà truyền thống của Sư đoàn 304 và thi đấu một số môn thể thao như Bóng đá, bóng bàn, kéo co...

Thuý Hường