Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch xã Vân Sơn

Ngày 21/12, UBND xã Vân Sơn tổ chức “Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch và xúc tiến đầu tư năm 2025”. Tới dự có đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh. Ngày hội cũng đã thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân trong xã cùng du khách thập phương tham dự.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và lãnh đạo các sở, ngành tham quan trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Đinh Xuân Đông - Chủ tịch UBND xã Vân Sơn khẳng định: Ngày hội không chỉ là sự kiện văn hóa - xã hội mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch của xã trong giai đoạn mới. Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch và xúc tiến đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được đặt trong tầm nhìn chiến lược lâu dài của Tỉnh ủy và Đảng bộ xã đối với sự phát triển bền vững vùng cao Vân Sơn. Đây là dịp để địa phương giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, khơi dậy nội lực và mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư trong tương lai.

Phần trình tấu chiêng Mường của trên 200 tay chiêng tại ngày hội.

Ngày hội được tổ chức trong bối cảnh xã Vân Sơn đang tích cực triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình cũ về xây dựng các xã vùng cao trở thành điểm du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vân Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 cũng xác định rõ phát triển du lịch là hướng đi tất yếu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Mường thu hút đông đảo người xem.

Vân Sơn là xã vùng cao có khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, cảnh quan núi rừng hùng vĩ và vẫn giữ được nét nguyên sơ. Những cánh rừng được bảo vệ tốt tạo nên hệ sinh thái phong phú, bền vững, thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Xã còn sở hữu nhiều điểm đến giàu tiềm năng, mang đậm dấu ấn núi rừng, thu hút du khách yêu thiên nhiên và khám phá như: Động Nam Sơn, Hang Núi Kiến, Thác Thung, Bãi Pặng, Đồi Phòng Không...

Bên cạnh đó, Vân Sơn còn nổi tiếng với các đồi chè cổ thụ, nông nghiệp sạch vùng cao cùng nhiều sản phẩm đặc trưng như: su su, củ cải, rau trái vụ, tỏi, quýt Nam Sơn... Đây là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với đời sống sản xuất của Nhân dân.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc đã được tổ chức như: Trưng bày trại văn hóa, giới thiệu ẩm thực truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc Mường, các môn thể thao và trò chơi dân gian, hát đối tiếng Mường, cùng hoạt động xúc tiến đầu tư. Các không gian văn hóa đã tái hiện sinh động đời sống, phong tục tập quán và bản sắc của đồng bào địa phương.

Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như thi trưng bày trại văn hóa, giới thiệu ẩm thực truyền thống.

Thi hát đối đáp tiếng Mường tại ngày hội.

Các vận động viên thi đẩy gậy.

Thông qua ngày hội, chính quyền và người dân địa phương mong muốn lan tỏa hình ảnh “Xã Vân Sơn - vùng đất giàu bản sắc, giàu tiềm năng, thân thiện và an toàn”. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống trong cộng đồng; tạo cầu nối để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm, đồng hành cùng địa phương trong phát triển du lịch, kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần đưa Vân Sơn từng bước hiện thực hóa mục tiêu là điểm đến du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái hấp dẫn và trở thành điểm du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.

Mạnh Hùng