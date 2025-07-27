{title}
{publish}
{head}
Ngày 25/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành văn bản số 02/ĐĐBQH-VP về việc thông báo, thông tin kết quả giải quyết trả lời cử tri.
Trước kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức đơn vị ở Trung ương. Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã phân loại chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền, yêu cầu giải quyết, trả lời cử tri.
Đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được văn bản trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế. Căn cứ khoản 3, Điều 49 Nghị quyết liên tịch 72/2025/NQLT/UBTVQH15-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 20/02/205 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả trả lời đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành liên quan được biết.
Văn Lang
baophutho.vn Ngày 8/8, HĐND phường Việt Trì tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Nhất, Khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung quan...
baophutho.vn Ngày 8/8, Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Phúc khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp kỳ thứ Hai để bàn một số nhiệm vụ năm 2025 và thời gian tiếp...
Chính phủ trình dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10 năm 2025, nhằm cập nhật chính sách thuế.
baophutho.vn Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành văn bản số 4580BNNMT-MT gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành...
baophutho.vn Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 7533/BTC-ĐTNN gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về việc chuyển kiến nghị cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 9,...
baophutho.vn Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 10863/BTC-NSNN gửi Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 9,...
baophutho.vn Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 4156 /BNV-TCBC gửi Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9,...
baophutho.vn Trong chương trình làm việc Kỳ họp Chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Trung Kiên...
baophutho.vn Chiều ngày 23/7, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp Chuyên đề thứ Nhất quyết định, thông qua nhiều nội dung quan trọng.
baophutho.vn Chiều ngày 23/7, tại Kỳ họp Chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết.
baophutho.vn Ngày 22/7, đồng chí Đinh Đức Lân - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên...
baophutho.vn Ngày 22/7, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp Chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh...