Thông báo, thông tin kết quả giải quyết trả lời cử tri

Ngày 25/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành văn bản số 02/ĐĐBQH-VP về việc thông báo, thông tin kết quả giải quyết trả lời cử tri.

Trước kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức đơn vị ở Trung ương. Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã phân loại chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền, yêu cầu giải quyết, trả lời cử tri.

Đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được văn bản trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế. Căn cứ khoản 3, Điều 49 Nghị quyết liên tịch 72/2025/NQLT/UBTVQH15-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 20/02/205 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả trả lời đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành liên quan được biết.

Văn Lang