Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 10863/BTC-NSNN gửi Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 602/UBDNGS15 ngày 21/5/2025 của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính trả lời kiến nghị như sau:

Đối với kiến nghị, đề nghị cho phép kéo dài kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2024 và nguồn phục hồi phát triển kinh tế xã hội năm 2023 còn lại chưa giải ngân hết của dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000-Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình), số vốn là 890,135 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn NSTW năm 2024 là 87,574 tỷ đồng; nguồn phục hồi phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 là 802,562 tỷ đồng).

Nghị quyết số 140/2024/QH15 yêu cầu Chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 802,562 tỷ đồng từ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành trước ngày 31/12/2024. Nếu không hoàn thành, Chính phủ phải làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, khóa XV. Quốc hội sẽ quyết định kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2025 đối với các dự án đủ điều kiện, đồng thời dừng các dự án chưa giải ngân.

Thực hiện Nghị quyết số 140/2024/QH15 của Quốc hội, tại Phụ lục số VI Báo cáo số 652/BC-CP, Chính phủ đã tổng hợp dự án “Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000-Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình)”, báo cáo Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện số vốn là 2.581,031 tỷ đồng.

Tại Nghị quyết số 159/2024/QH1S ngày 13/11/2024 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, Quốc hội đã quyết nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân tối đa 9.204,133 tỷ đồng kế hoạch vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chưa giải ngân hết đến hết ngày 31/12/2025 của 33 dự án, 2 nhiệm vụ theo danh mục dự án, nhiệm vụ tại Báo cáo số 652/BC-CP ngày 17/10/2024 của Chính phủ.

Như vậy, thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc Quốc hội và nguồn vốn của Chương trình đã được Quốc hội cho phép kéo dài nhiều lần, hiện nay, không có cơ sở pháp lý để tổng hợp, trình kéo dài đối với nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ngoài số vốn 9.204,133 tỷ đồng đã được Quốc hội quyết nghị tại Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13/11/2024.

Kế hoạch NSTW 2024 với vốn 87.574 tỷ đồng sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư công sửa đổi (58/2024/QH15), sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15, có hiệu lực từ 01/7/2025. Theo đó, thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn NSTW sẽ được phân cấp từ Thủ tướng.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu đạt tăng trưởng 10% và giải ngân ít nhất 95% vốn đầu tư công. Để đạt mục tiêu này, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn NSTW từ các dự án quan trọng quốc gia, cao tốc, liên kết vùng chưa giải ngân hết sang các dự án khác cùng nguồn vốn NSTW để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong năm 2025.

Tại khoản 5 Điều 71 của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 quy định “Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách trung ương do cấp mình quản lý trong trường hợp không thay đổi tổng mức vốn trung hạn và hằng năm đã được cấp có thẩm quyền quyết định”.

Tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải bố trí tối thiểu số vốn được giao đối với các dự án quan trọng quốc gia, cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển và các dự án trọng điểm khác. Mức vốn tối thiểu này được xác định dựa trên nhu cầu của các bộ, cơ quan và địa phương, nhằm triển khai các dự án quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng, ưu tiên hoàn thành và đưa vào sử dụng sớm.

Trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch từ các dự án chưa có khả năng giải ngân hoặc không thể giải ngân hết kế hoạch vốn giao, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định và cho phép chuyển nguồn vốn NSTW sang các dự án khác cùng nguồn vốn, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2025 theo thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 71.

Văn Lang