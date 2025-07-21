Nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc xâm hại trẻ em ở Lập Thạch

Hồi 16h15’ ngày 13/7/2025, Công an xã Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) đã tiếp nhận tố giác của chị N.T.A trú tại xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ về việc con gái chị là cháu V.T.A, sinh năm 2011 (thông tin họ tên người tố giác và nạn nhân đã được thay đổi để bảo vệ quyền riêng tư) bị một nam thanh niên quen qua mạng xã hội Facebook xâm hại tình dục.

Theo lời kể của cháu V.T.A, thông qua mạng xã hội Facebook có quen nam thanh niên tên Cường, đến tối 12/7/2025 Cường đã rủ cháu T.A đi chơi qua đêm, sau đó đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục 2 lần tại nhà nghỉ Hoàng Gia thuộc xã Lập Thạch. Sau khi nghe V.A kể lại sự việc, chị N.T.A là mẹ đẻ của cháu đã đến Công an xã Lập Thạch trình báo.

Đối tượng Cường tại cơ quan Công an.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đặc biệt là liên quan đến trẻ dưới 16 tuổi - đối tượng dễ bị tổn thương và cần được pháp luật bảo vệ tốt nhất, Công an xã Lập Thạch đã lập tức vào cuộc điều tra, xác minh.

Dù nắm bắt lượng thông tin rất ít về đối tượng qua nạn nhân cung cấp, rất khó khăn cho việc xác minh, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, đến tối 14/7/2025, Lực lượng Công an xã Lập Thạch đã làm rõ và bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu V.T.A là Đỗ Tuấn Cường, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội khi Cường đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện Công an xã Lập Thạch đang phối hợp các Phòng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Quang Nam