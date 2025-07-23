Nhiều ý kiến tâm huyết tại kỳ họp Chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh

Trong chương trình làm việc Kỳ họp Chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến các nội dung tờ trình được trình bày tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên điều hành phần thảo luận tại kỳ họp.

Đóng góp vào tờ trình dự thảo nghị quyết Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã giai đoạn năm 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (sau sắp xếp), đại biểu Trần Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Quyền cho rằng: Việc tích hợp các nghị quyết của các 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình cũ vào chung 1 Nghị quyết của tỉnh Phú Thọ mới nhằm đảm bảo thống nhất trong việc hạch toán các khoản thu phát sinh trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp, giữ ổn định tránh làm xáo trộn các chính sách, chế độ chi từng địa phương đã ban hành giai đoạn trước sắp xếp và đảm bảo mặt bằng chung, cân đối tổng dự toán thu, chi ngân sách địa phương theo số liệu đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đại biểu Trần Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Quyền phát biểu tham luận tại Kỳ họp.

Đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương để xây dựng, đề xuất cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách theo hướng phù hợp thực tiễn của địa phương sau sắp xếp, đảm bảo duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị, phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp, mỗi địa phương.

Đối với các khoản thu thực hiện phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa các cấp ngân sách, số bổ sung ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới nghiên cứu trên cơ sở đảm bảo hài hòa, khuyến khích, phát huy các vùng có tiềm năng, có lợi thế tăng thu ngân sách, phát triển cân đối giữa các vùng, địa phương, không cào bằng nhưng có sự quan tâm đến các xã khó khăn, vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Một số sắc thuế khuyến khích địa phương tăng thu, đóng góp cho ngân sách đồng thời có sự quan tâm đến chính địa phương nơi phát sinh nguồn thu.

Về nhiệm vụ chi theo đúng nguyên tắc thuộc cấp nào thì ngân sách cấp đó đảm bảo, giao nhiệm vụ, giao cơ chế đi đôi với giao nguồn lực để chủ động thực hiện nhiệm vụ. Cần nghiên cứu định mức chi đảm bảo vận hành bộ máy chính quyền cấp xã hoạt động thông suốt, hiệu quả, đặc biệt quan tâm đến một số nhiệm vụ chi như: An ninh, quốc phòng; môi trường, xử lý rác thải; đô thị cây xanh, điện sáng; giáo dục, y tế; quản lý hành chính; vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công...

Đại biểu Bùi Hữu Hưng - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biểu tham luận tại Kỳ họp.

Phát biểu tham luận về một số nội dung mang tính giải pháp nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức viên chức trong giai đoạn đầu sáp nhập tỉnh, tạo tiền đề để mỗi cá nhân phát huy tốt sở trường nhằm nâng cao chất lượng công việc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bùi Hữu Hưng - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh cho biết: Số lượng cán bộ, công chức viên chức phải di chuyển địa điểm làm việc giữa các tỉnh Vĩnh Phúc, Hoà Bình cũ với tỉnh Phú Thọ cũ là 2.284 người.

Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức viên chức giảm bớt khó khăn trong thời gian đầu mới sáp nhập tỉnh, đồng chí đề nghị UBND tỉnh sớm có chỉ đạo nhằm cụ thể hóa chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về việc rà soát, xây dựng phương án sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm tốt hiệu năng, hiệu lực trong quản lý và hiệu quả trong triển khai các nhiệm vụ.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu nhà ở xã hội, nhất là tại nơi tập trung các khu, cụm công nghiệp, những địa bàn tập trung nhiều các cơ quan của Trung ương và tính đứng chân. HĐND tỉnh cùng một số cơ quan liên quan cần làm tốt công tác giám sát, kiểm tra để các dự án triển khai bảo đảm tiến độ về đích đúng thời gian, tránh có những sai sót trong thực hiện nhất là phải tôn chỉ đúng mục đích là nhà ở xã hội như đã được phê duyệt, giúp cho người có nhu cầu mua nhà ở xã hội sớm có cơ hội tiếp cận.

Cần sớm có phương án cải tạo, nâng cấp và làm mới hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, trước mắt cần tập trung ưu tiên cải tạo, nâng cấp những trục đường kết nối giữa Hòa Bình - Việt Trì - Vĩnh Phúc để rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa bàn nhằm giảm bớt khó khăn của người lao động khi di chuyển và tạo động lực kết nối, thúc đẩy KT-XH giữa các vùng miền trong tỉnh cùng phát triển.

Đại biểu Lưu Văn Trường - Phó Chủ tịch HĐND xã Thung Nai phát biểu các nội dung liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho cán bộ, công chức, người lao động trong giai đoạn đầu sáp nhập tỉnh.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Lưu Văn Trường - Phó Chủ tịch HĐND xã Thung Nai quan tâm đến các giải pháp nhằm giảm tới mức thấp nhất khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn đầu sáp nhập tỉnh, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tốt sở trường nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Đại biểu Lưu Văn Trường đề nghị Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại tỉnh Phú Thọ cần rõ đối tượng thụ hưởng, mức thụ hưởng, thời gian thụ hưởng và biện pháp thi hành Nghị quyết.

Đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo ngành chức năng mở một số tuyến xe buýt Phú Thọ - Hòa Bình, Phú Thọ - Vĩnh Phúc và ngược lại để cán bộ, công chức, viên chức có thể sử dụng dịch vụ công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân để vừa giảm chi phí vừa đảm bảo an toàn, đảm bảo sức khỏe.

Vĩnh Hà - Lê Hoàng