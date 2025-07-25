Khánh thành nhà máy sản xuất bảng mạch in điện tử MeiKo Hòa Bình

Chiều 25/7, đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự lễ khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử (giai đoạn 1) Meiko Hòa Bình (KCN Bờ trái sông Đà, phường Hòa Bình). Dự lễ khánh thành có đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Tập đoàn Meiko tại lễ khánh thành nhà máy.

Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử Meiko Hòa Bình do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư và chính thức khởi công tháng 4/2024. Đây là nhà máy sản xuất, lắp ráp bảng mạch in điện tử thứ năm của Tập đoàn Meiko tại Việt Nam. Dự án này sẽ sản xuất các vi mạch điện tử dành cho thiết bị ngoại vi, máy vi tính, đồ điện tử gia dụng, thiết bị nghe nhìn, pin mặt trời, các loại chíp vi xử lý, và bộ điều khiển. Dự án có diện tích 9,2ha, tổng vốn đầu tư 200 triệu USD (hơn 4.600 tỷ đồng) và dự kiến sẽ nâng lên 500 triệu USD khi xây dựng giai đoạn 2 của nhà máy.

Đồng chí Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng tại lễ khánh thành nhà máy.

Tại buổi lễ, ông Atsushi Satake, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Meiko tin tưởng rằng, nhà máy đi vào hoạt động sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ. Hi vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương để sớm khánh thành giai đoạn 2, với tổng số vốn 350 triệu USD.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tập đoàn Meiko đã tặng phường Hòa Bình 1.000 cây kèn hồng nhằm góp phần xây dựng đô thị Hòa Bình xanh – sạch – đẹp.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long bày tỏ niềm vui mừng sau hơn 1 năm triển khai xây dựng, nhà máy đã hoàn thành các hạng mục công trình. Nhà máy là công trình công nghiệp tiêu biểu, thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất điện tử và phát triển bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh luôn xác định liên kết vùng, phát triển công nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường và tạo việc làm cho lao động địa phương là một trong những hướng đi căn bản và lâu dài. Việc Meiko – một tập đoàn điện tử hàng đầu của Nhật Bản đầu tư và phát triển dự án tại tỉnh không chỉ thể hiện niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường đầu tư của Việt Nam mà còn là dấu mốc quan trọng trong việc kết nối chuỗi sản xuất khu vực giữ các tỉnh trong khu vực.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan nhà máy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng Dự án nhà máy Meiko Hòa Bình sẽ tạo ra lực đẩy quan trọng không chỉ về mặt kinh tế mà còn trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái công công nghiệp phụ trợ trong khu vực. Đồng thời khẳng định: Tỉnh Phú Thọ sẽ hỗ trợ tối đa công tác kết nối hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư Meiko yên tâm phát triển mở rộng sản xuất.

Đinh Hòa