Bố trí vốn đầu tư có trọng điểm, tạo ra động lực phát triển

Chiều 24/11, Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe UBND tỉnh báo cáo các nội dung: Kết quả thực hiện rà soát, sắp xếp bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án và kế hoạch sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ trương đầu tư dự án khu đô thị tổ 4 Quỳnh Lâm, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; Cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh chưa được bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe các báo cáo, Thường trực Tỉnh ủy nhất trí với những nội dung Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo. Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhất trí với phương án đề xuất sử dụng trụ sở công dôi dư và đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát để có phương án sắp xếp sử dụng hợp lý trụ sở công dôi dư theo đúng quy định, không xây dựng cơ sở mới có công năng tương tự; ưu tiên để sử dụng cho ngành Giáo dục và Y tế, tránh lãng phí.

Thường trực Tỉnh ủy cũng nhất trí thông qua chủ trương đầu tư đối với Dự án Khu đô thị tổ 4, Quỳnh Lâm tại phường Hòa Bình, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư có năng lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho Nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo các nội dung của UBND tỉnh tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh chưa được bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2025 là cần thiết, song phải đảm bảo tiết kiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: quan điểm bố trí vốn đầu tư công là không dàn trải, mà phải lựa chọn đầu tư có trọng tâm, ưu tiên những dự án tạo ra động lực phát triển; làm đường giao thông kết nối với các khu, cụm công nghiệp ở khu vực Vĩnh Phúc (cũ) để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nhằm tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu về lĩnh vực đất đai tại Hội nghị

Khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng đối với 2 khu vực có khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình.

Đối với nội dung này, Thường trực Tỉnh ủy nhất trí với việc sẽ tổ chức đấu giá các mỏ khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

Một số nội dung khác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục xem xét và có ý kiến vào kỳ họp tiếp theo.

Phan Cường