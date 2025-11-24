Kiên định đối sách “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh”

Chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu phải kiên định đối sách “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh”. Trong bối cảnh thế giới biến động, diễn biến phức tạp, khó lường, đối sách đó vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp nhằm ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát...

Nhận thức đúng về đối sách chiến lược

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương là sự cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đối ngoại, chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới. Đối sách “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh” thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế quốc gia trong kỷ nguyên cạnh tranh địa chính trị gay gắt hiện nay. Đặc biệt là sự cạnh tranh lợi ích giữa các cường quốc trong các khu vực, lĩnh vực có ảnh hưởng sâu rộng.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tư tưởng hòa hiếu, trọng hòa bình, lấy ổn định làm lợi ích căn bản luôn là nội dung cốt lõi trong quan hệ quốc tế. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, khẳng định sự kiên định mục tiêu chiến lược phải đi đôi với sự linh hoạt, sáng tạo về sách lược, giải pháp. Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển của Đảng ta theo trường phái “ngoại giao cây tre” là sự cụ thể hóa, phát triển sáng tạo bản sắc của tiên tổ, ông cha. Trong bối cảnh hiện nay, đối sách giữ cho “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh” vừa là chiến lược căn cốt lâu dài, vừa là yêu cầu thời sự cấp bách. Mục tiêu của đối sách này là nhằm ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, ngay từ nơi xuất phát. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII vừa qua, đối sách này là một trong “Hai ngăn ngừa” của chính sách quốc phòng và nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam, được Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh. “Hai kiên định”, “Hai đẩy mạnh”, “Hai ngăn ngừa” được người lãnh đạo cao nhất Đảng ta, đứng đầu Quân ủy Trung ương khái quát, có mối quan hệ biện chứng, thống nhất, thể hiện rõ mục tiêu, sách lược, giải pháp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Cần nhấn mạnh thêm, những nội dung ấy không phải đến bây giờ chúng ta mới đặt ra. Đó là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt trong lịch sử dân tộc, đặc biệt là trong thời đại Hồ Chí Minh. Trong từng giai đoạn lịch sử, căn cứ vào tình hình thế giới, xu thế thời đại và hoàn cảnh đất nước, Đảng ta có sự bổ sung, phát triển tư duy lý luận, tư tưởng chiến lược cho phù hợp.

Nhấn mạnh vấn đề này để thấy rõ hơn, trong khi Đảng, Nhà nước, Quân đội ta kiên định, nhất quán, công khai, minh bạch đường lối hòa bình, tự vệ thì các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất vấn đề. Thời gian gần đây, uy tín Quân đội, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ được tô đậm, tỏa sáng từ các sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm các ngày lễ lớn cùng các hoạt động đối ngoại, triển lãm quốc phòng, làm nhiệm vụ quốc tế, diễn tập, sắp xếp tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, giúp dân phòng, chống thiên tai... Trong bối cảnh đó, mạng lưới truyền thông “bẩn” của các thế lực thù địch lại dấy lên các thông tin xuyên tạc, bóp méo, lèo lái dư luận hiểu sai lệch bản chất vấn đề. Họ quy chụp, võ đoán rằng Việt Nam “chạy đua vũ trang”, mua sắm vũ khí, hiện đại hóa tiềm lực quân sự để làm đối trọng “răn đe”, “đe dọa” nước khác. Thậm chí trên không gian mạng có không ít “chuyên gia bàn phím” lớn giọng “lên mặt dạy đời”, “khuyên nhủ” rằng Việt Nam cần dựa vào ai, cần chống nước nào, nên tham gia liên minh quân sự với bên nào... Những luận điệu này hoàn toàn sai trái, phi lý, đi ngược lại phương châm đối ngoại và thực tiễn sinh động của ngoại giao Việt Nam. Việc xử lý hài hòa quan hệ với các nước, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn, cho thấy bản lĩnh độc lập, tự chủ và mục tiêu nhất quán của chúng ta là không chọn bên, chỉ chọn lẽ phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

Một trong những nền tảng cốt lõi để Quân đội nhân dân Việt Nam với vai trò nòng cốt trong hiện thực hóa đối sách “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh” là chính sách quốc phòng “bốn không”: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước khác; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đây là tuyên bố chính sách rõ ràng, minh bạch, thể hiện tính chất hòa bình, tự vệ của nền quốc phòng Việt Nam.

Chính sách “bốn không” cũng chính là cơ sở để chúng ta lấy chính nghĩa phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Việt Nam chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chọn đối đầu với bất cứ quốc gia nào. Chúng ta không theo phe, không liên minh quân sự mà luôn là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đó chính là bản chất của “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh”. Và để có “trong ấm”, “nội yên”, chúng ta coi trọng củng cố, chăm lo từ gốc rễ. Đó là xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; chủ động ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và tự phê bình, phê bình. Khi nội bộ thống nhất, tư tưởng thông suốt, tổ chức vững mạnh thì sức mạnh của Quân đội không ngừng được nhân lên, nền quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc, bền vững.

Nhận thức đúng về đối sách chiến lược “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh” còn là căn cứ để chúng ta lấy “xây” để “chống”, thực hiện thắng lợi vai trò chủ công trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Niềm tin chiến lược và sức mạnh đoàn kết, thống nhất

Trong quan hệ quốc tế, niềm tin chiến lược là nền tảng, điều kiện đảm bảo cho chất lượng, hiệu quả và tính ổn định, bền vững của sự hợp tác. Những năm qua, trên các diễn đàn quốc tế, đối thoại về các vấn đề hợp tác quốc phòng, chúng ta luôn nhấn mạnh và cam kết với các đối tác về vấn đề này. Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, tham gia hiệu quả vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ứng phó thảm họa thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Đây chính là những biểu hiện cụ thể của việc tạo dựng và củng cố niềm tin chiến lược với cộng đồng quốc tế. Cơ sở để chúng ta cam kết, xây dựng lòng tin với bạn bè quốc tế chính là ở sự củng cố tiềm năng nội tại, sức mạnh nội lực, xây dựng môi trường chính trị ổn định, nhất quán đường lối độc lập tự chủ, đa phương hóa và chính sách quốc phòng “4 không”. Niềm tin chiến lược được xác lập từ hai phía, ta đặt niềm tin vào bạn và bạn có niềm tin vào chúng ta. Việt Nam luôn nhất quán với mục tiêu hòa bình và phát triển, minh bạch trong chính sách quốc phòng, có trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Sự tin cậy mà quốc tế dành cho Việt Nam ngày càng tăng chính từ những giá trị này. Đó chính là mục tiêu, giải pháp của “ngoài êm”, “ngoại tĩnh”.

Từ góc nhìn biện chứng mà suy, chúng ta nhận thức rõ, trong đối sách “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh” thì yếu tố then chốt, quyết định là phải xây dựng được nền tảng “trong ấm”, “nội yên”. Đó chính là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Quân đội và trong toàn dân. Đó là tinh thần đồng lòng, ý chí kiên cường, là “ý Đảng hợp lòng dân”. Khi hậu phương vững mạnh, khi niềm tin xã hội được củng cố, khi sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy thì “trong ấm” sẽ tạo ra sức mạnh giúp “ngoài êm”, “nội yên” ắt sẽ “ngoại tĩnh”.

Chúng ta đang đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. “Hai đẩy mạnh” gồm đẩy mạnh xây dựng con người hiện đại trong Quân đội là nhân tố tiên quyết và đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, hiện đại, lưỡng dụng. Khi Quân đội mạnh về chính trị, giỏi về quân sự, tinh nhuệ trong ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống, chủ động về công nghệ, sáng tạo trong tác chiến thì “nội yên” sẽ là lá chắn vững chắc bảo vệ Tổ quốc. Đi liền với đó là vai trò của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân trong việc chủ động tham mưu chiến lược, nắm chắc và dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ. Khi đối sách chiến lược đúng, khi lực lượng nòng cốt đủ mạnh thì mọi âm mưu phá hoại, mọi ý đồ gây bất ổn đều có thể bị đẩy lùi, vô hiệu từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.

Mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội ta là một nhân tố tích cực, đoàn kết thống nhất cho “trong ấm”, “nội yên” thì môi trường văn hóa và mặt trận tư tưởng chính trị, nhất là trên không gian mạng, sẽ lan tỏa sức mạnh nội sinh, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Nguồn qdnd.vn