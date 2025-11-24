Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Sáng 24/11, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Dự hội nghị, đại diện điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, hội nghị nhằm nhìn lại một chặng đường thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và trong nhiệm kỳ tới. Yêu cầu đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận đi thẳng vào vấn đề trọng tâm cốt lõi; làm rõ nguyên nhân, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp đột phá trong năm 2026 và nhiệm kỳ tới, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp đã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát sát với tình hình của địa phương, đơn vị; kiên quyết đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; tập trung nghiên cứu, xây dựng, tham mưu ban hành 44 văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đồng chí Tổng Bí thư giao. Ngành kiểm tra, giám sát đã tập trung xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra kết luận nhiều vụ việc nổi cộm, thể hiện rõ tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Trong nhiệm kỳ, qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 1.624 tổ chức đảng và hơn 73 nghìn đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 228 đảng viên.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc đến các tỉnh, thành phố

Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 679 tổ chức đảng và hơn 24 nghìn đảng viên. Nội dung vi phạm của tổ chức đảng chủ yếu trong việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc, chế độ công tác. Vi phạm của đảng viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những điều đảng viên không được làm, thực hiện nhiệm vụ đảng viên...Riêng trong năm 2025, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 199 tổ chức đảng và 5.115 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật 3 đảng viên; Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 9 đảng viên; Ban Bí thư thi hành kỷ luật 21 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân. Thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị lực lượng cán bộ ngành kiểm tra, giám sát phải tiếp tục tăng cường học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, tư tưởng chính trị, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát kịp thời ngay khi có dấu hiệu vi phạm; cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa; không có vùng cấm, không có ngoại lệ và phải phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các đơn vị để thực hiện đạt hiệu quả cao.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, đặc biệt là ngay từ cơ sở, từng chi bộ. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy kết nối chia sẻ dữ liệu thông suốt, chính xác, kịp thời. Tăng cường sự phối hợp, liên thông thông tin giữa cơ quan kiểm tra của Đảng với các tổ chức Đảng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong xử lý các vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm.

Trước khi bắt đầu hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương cùng các đại biểu tham dự hội nghị đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng bào thiệt mạng do bão lũ và quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ thời gian qua.

Thu Hà