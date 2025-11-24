Thống nhất nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ và chuyên đề HĐND tỉnh

{title}
{publish}
{head}
Ngày 24/11, đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, thống nhất các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 và kỳ họp chuyên đề thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Theo dự kiến, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 8 – 10/12. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo theo luật định, thảo luận, chất vấn và cho ý kiến đối với hơn 30 dự thảo nghị quyết. Đối với kỳ họp chuyên đề thứ Tư, đến thời điểm này, UBND tỉnh đã trình 33 nội dung; Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban tiến hành thẩm tra theo quy định.
Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phan Trọng Tấn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi về các nội dung trình kỳ họp.
Sau khi nghe UBND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh báo cáo tiến độ chuẩn bị, đồng chí Bùi Đức Hinh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan được giao nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng, tiến độ. Các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra kỹ lưỡng, bám sát quy định và thực tiễn. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị tốt công tác tiếp xúc cử tri, kịp thời thông tin về nội dung chương trình kỳ họp.
Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để hai kỳ họp diễn ra nghiêm túc, đúng quy định và phát huy cao nhất hiệu lực, hiệu quả quyết nghị, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.
Hải Yến
baophutho.vn Xã Tam Nông có diện tích tự nhiên hơn 28 km², dân số hơn 26 nghìn người, sinh sống tại 34 khu dân cư. Đứng trước bài toán lớn về tổ chức lại bộ...
Quốc hội sẽ thảo luận về 2 chương trình mục tiêu quốc gia: hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển...
baophutho.vn Chiều 24/11, Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến...
baophutho.vn Sáng 24/11, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội...
Những ngày qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết dẫn đến lụt xảy ra nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Huế, Quảng...
baophutho.vn Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (nghệ danh: Jack) do lỗi biểu diễn...
baophutho.vn Tuần 01: Bắt đầu từ 7h30 ngày 24/11/2025, kết thúc lúc 7h30 ngày 01/12/2025.