Thống nhất nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ và chuyên đề HĐND tỉnh

Ngày 24/11, đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, thống nhất các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 và kỳ họp chuyên đề thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo dự kiến, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 8 – 10/12. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo theo luật định, thảo luận, chất vấn và cho ý kiến đối với hơn 30 dự thảo nghị quyết. Đối với kỳ họp chuyên đề thứ Tư, đến thời điểm này, UBND tỉnh đã trình 33 nội dung; Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban tiến hành thẩm tra theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Trọng Tấn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi về các nội dung trình kỳ họp.

Sau khi nghe UBND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh báo cáo tiến độ chuẩn bị, đồng chí Bùi Đức Hinh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan được giao nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng, tiến độ. Các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra kỹ lưỡng, bám sát quy định và thực tiễn. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị tốt công tác tiếp xúc cử tri, kịp thời thông tin về nội dung chương trình kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để hai kỳ họp diễn ra nghiêm túc, đúng quy định và phát huy cao nhất hiệu lực, hiệu quả quyết nghị, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Hải Yến