Cần xử lý nghiêm hành vi tung tin thất thiệt, xuyên tạc sự thật hoạt động cứu nạn, cứu hộ trong lũ lụt ở Khánh Hoà

Giữa lúc cấp uỷ, chính quyền địa phương từ tỉnh đến các xã, phường ở Khánh Hoà nỗ lực cứu nạn cứu hộ ở những vùng lũ lụt, sạt lở đất đá với mục tiêu cứu người là trên hết, thì một số đối tượng cố tình đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội Facebook những thông tin thất thiệt, xuyên tạc sự thật...

Thông tin từ Tỉnh uỷ Khánh Hoà trưa 23/11 cho biết, trận lũ lụt lịch sử trên địa bàn tỉnh này đã khiến cho 15 người chết, trong đó có 8 trường hợp bị vùi lấp, va đập trong vụ sạt lở đất đá ở đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27 qua địa phận thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh và vụ sạt lở đất đá đổ ập xuống lán trại người dân đi làm thuê đang tạm trú bên đường đèo Khánh Sơn ở xã Cam An. Ngoài ra còn có 20 người bị thương và 1 người mất tích.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hoà đi xuồng dân dụng vào vùng lũ lụt tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập.

Về tài sản có đến 30.655 căn nhà ngập lụt từ 1-3m, hơn 13.300 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả hư hại, 157 ha ao đìa tôm, cá, ốc nhấn chìm trong nước lũ, 24.22 con gia cầm và 241 con gia súc bị chết hoặc lũ cuốn trôi; nhiều công trình giao thông, thuỷ lợi,cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục bị sạt lở, bồi lấp, hư hỏng... Tổng thiệt hại về tài sản, nhà ở của người dân và doanh nghiệp ước tỉnh khoảng 5.000 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà đã chỉ đạo Đảng uỷ UBND tỉnh vừa tập trung tối đa các nguồn lực khắc phục hậu quả, vừa xây dựng chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mữa lũ. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hoà đã phân bổ 112 tỷ đồng bổ sung cho các xã, phường khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ lụt. Trong đó có 48 xã được bổ sung mỗi địa phương 2 tỷ đồng, 16 xã bổ sung mỗi địa phương 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã bổ sung dự toán 2 tỷ đồng cho Sở Công thương điều phối, cung cấp nguồn hàng thiết yếu cho người dân; bổ sung 4,5 tỷ đồng cho các lực lượng Công an, quân đội tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ lụt; cấp 2.000 tấn gạo cho các địa phương hỗ trợ người dân vùng lũ lụt.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hoà cứu nạn người dân ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt.

Điều đáng nói là trong mưa lũ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo huy động 23.475 CBCS lực lượng Công an, quân đội phối hợp cấp uỷ, chính quyền, công an, dân quân, thanh niên xung kích, lực lượng ANTT ở cơ sở các xã, phường triển khai các biện pháp sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ, cứu nạn cứu hộ, đồng thời chuyển tải 2.200 suất cơm, 800 suất quà, hơn 400 thùng nước, 500 thùng mì tôm,2.280kg lương khô, 100 thùng sữa, bánh mì tươi, 1.350 vật phẩm thiết yếu...

Ngoài ra, ngành y tế đã khám, cấp phát thuốc cho 1.000 người dân, cấp bổ sung 2.000kg Cloramin B để khử khuẩn các khu dân cư, 1.000 túi thuốc gia đình.

Trong thiên tai mưa lũ, tỉnh Khánh Hoà được Đảng, Nhà nước và Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 20 tỷ đồng, Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 tỷ đồng và 10.000 phần quà...

Hành động và con số nêu trên đã minh chứng rõ nét những nỗ lực tích cực của cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến các xã, phường cùng với các lực lượng Công an, quân đội dân quân, thanh niên xung kích, lực lượng ANTT ở cơ sở xuyên suốt ngày đêm triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập giữa vùng lũ lụt. Thế nhưng một số đối tượng đã đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hôi những thông tin thất thiệt như “Vỡ đập Am Chúa”; “Vỡ đập Suối Dầu”; “Tin khẩn người dân khu vực Chợ Ga, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang bắt buộc phải di dời ra khỏi nhà ngay bây giờ vì tối nay xả đập mực nước cao 3,5m”...

Tuổi trẻ Công an tỉnh Khánh Hoà nạo vét, tẩy rửa bùn đất sau lũ lụt tại Trường PTTH Hà Huy Tập, phường Tây Nha Trang.

Sau khi bị truy xét làm rõ, các đối tượng có liên quan thừa nhận những thông tin đã đăng tải, chia sẻ không đúng sự thật, nên Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hoà đang củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Tệ hại và nguy hiểm hơn nữa là một số đối tượng còn bình luận những bài viết nghiêm túc theo hướng xuyên tạc, méo mó, cố tình bôi xấu hoạt động tích cực của cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực lượng cứu nạn, cứu hộ với những lời lẽ thô thiển, vô căn cứ, tự suy diễn bằng cảm tính...

Một trong số các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin thất thiệt trên mạng xã hội đã khai nhận hành vi vi phạm tại Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa.

Những thông tin thất thiệt, những bình luận xuyên tạc, méo mó... không chỉ gây không chỉ khiến cho một số người dân ngộ nhận, gây bức xúc trong dư luận, mà còn làm ảnh hưởng đến công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả lũ lụt. Dư luận kiến nghị các cơ quan chức trách truy xét làm rõ và xử lý nghiêm minh.

