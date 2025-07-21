Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Phú Thọ

Chiều 21/7, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do đồng chí Trần Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và các thành viên đoàn công tác khảo sát vị trí xây dựng Ga đường sắt tại phường Phú Thọ

Bản đồ hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Cùng đi có các đồng chí: Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính 390,9km, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ dài 99,1km, đi qua địa bàn 5 phường và 15 xã; điểm đầu tuyến trên địa bàn tỉnh tại xã Đan Thượng, điểm cuối trên địa bàn tỉnh tại phường Phúc Yên.

Đồng chí Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác triển khai dự án của địa phương.

Trên tuyến bố trí 18 ga (3 ga lập tàu, 15 ga hỗn hợp) và 13 trạm tác nghiệp kỹ thuật; trong đó, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 5 ga, gồm 4 nhà ga hỗn hợp (có tác nghiệp hành khách và hàng hóa) tại phường Phong Châu, phường Vân Phú, xã Sơn Đông, xã Bình Nguyên và 1 ga hành khách tại phường Vĩnh Yên.

Ngoài ra còn 2 trạm tác nghiệp kỹ thuật tại xã Hạ Hòa và xã Quảng Yên. Tổng diện tích cần sử dụng đất khoảng 630,56 ha (trong đó: tỉnh Vĩnh Phúc cũ là 214,22 ha; tỉnh Phú Thọ cũ là 416,34 ha). Tổng hộ tái định cư: khoảng 1.813 hộ (trong đó: tỉnh Vĩnh Phúc cũ là 627 hộ; tỉnh Phú Thọ cũ là 1.186 hộ). Nhu cầu xây dựng khu tái định cư (dự kiến): 38 khu (trong đó: tỉnh Vĩnh Phúc cũ là 10 khu; tỉnh Phú Thọ cũ là 28 khu)...

Tại buổi kiểm tra thực địa, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát vị trí Ga Phú Thọ tại phường Phú Thọ.

Tại đây, đoàn công tác đã nghe các đơn vị, địa phương báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, công tác giải phóng mặt bằng và phương án bố trí các khu tái định cư...

Theo đó, tỉnh Phú Thọ đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng của tỉnh để tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đã giao chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ; đảm bảo các mốc thời gian theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay các Chủ đầu tư (02 Ban QLDA) đã lập xong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thể trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đã rà soát và xác định được 38 vị trí xây dựng Khu tái định cư và 5 khu nghĩa trang mở rộng. Đã thống kê sơ bộ khối lượng di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường điện, đường nước, trường học, cụm công nghiệp...), các đơn vị đã khảo sát, xác định khái toán kinh phí sơ bộ để tổng hợp vào phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định...

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đường sắt báo cáo tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại địa phận tỉnh Phú Thọ.

TỈnh Phú Thọ cũng đã xác định vị trí khu tái định cư để tổ chức khởi công Khu tái định cư Đồi cây Đen, phường Phú Thọ vào ngày 19/8/2025 và Vị trí khởi công dự án (Ga Phú Thọ) tại Đồi Cầu Bục, phường Phú Thọ vào ngày 19/12/2025.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, tỉnh Phú Thọ kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban QLDA Đường sắt sớm bàn giao hồ sơ thiết kế (đã được Bộ Xây dựng chấp thuận); tổ chức bàn giao mốc giới tại thực địa để tỉnh Phú Thọ có căn cứ triển khai các thủ tục tiếp theo.

Đặc biệt là đoạn có điều chỉnh hướng tuyến đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ dài 48,5 km (từ phía Bắc xuống phía Nam) từ đầu ga Việt Trì đến hết ga Bình Xuyên (km184+500 đến km233). Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quan tâm bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án theo đề xuất đăng ký vốn thực hiện năm 2025, 2026.

Xem xét, nghiên cứu thiết kế cầu cạn (đường sắt đi trên cao) các đoạn đi qua các khu đô thị hiện hữu và quy hoạch phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô, đô thị Vĩnh Phúc để không ảnh hưởng đến không gian phát triển đô thị của tỉnh, giảm thiểu diện tích chiếm dụng GPMB và tái định cư qua đô thị.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị và địa phương trong quá trình chuẩn bị cho dự án. Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình giao thông trọng điểm quan trọng của quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất - nhập khẩu hàng hóa, thúc đẩy phát triển logistics và công nghiệp vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Việc chủ động triển khai công tác GPMB, chuẩn bị cho dự án là nhiệm vụ chính trị quan trọng và kết quả mà Phú Thọ đạt được trong thời gian qua cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Trên cơ sở trao đổi, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ, Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiết kế..., khẩn trương hoàn thành hướng tim tuyến, các cọc lý trình cơ bản bàn giao cho các địa phương, trên cơ sở đó để Phú Thọ cũng như các tỉnh xác định được phạm vi, diện tích, thực hiện các phần việc liên quan đến giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thống nhất, có phương án di chuyển các công trình kỹ thuật của ngành điện đảm bảo thời gian, tiến độ.

Bộ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các quy hoạch liên quan, chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách để báo cáo trung ương xem xét, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu tiền khả thi, đảm bảo việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và nông thôn dọc tuyến. Đặc biệt, phải đảm bảo hài hòa các yếu tố kỹ thuật, môi trường, gắn với phát triển bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn thăm, kiểm tra việc xây dựng nhà ở xã hội tại KCN Phú Hà

* Ngay sau chương trình kiểm tra dự án đường sắt của Bộ trưởng Trần Hồng Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đã đi thăm, kiểm tra việc xây dựng nhà ở xã hội tại KCN Phú Hà.

Đinh Vũ