Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới với nhân sự nào, có Bích Tuyền không?

Bóng chuyền nữ Việt Nam sở hữu dàn VĐV tài năng ở cấp độ đội tuyển lẫn tuyến trẻ (U.21), hứa hẹn gặt hái thêm thành công ở đấu trường quốc tế.

Cú hích lịch sử của bóng chuyền nữ

Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV), nhấn mạnh chiến thắng của đội tuyển VN trước Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League vừa qua có ý nghĩa hết sức quan trọng. "Chúng ta mong chờ chiến thắng này từ rất lâu rồi nhưng mãi đến bây giờ mới làm được. Việc đội tuyển bóng chuyền nữ VN lần đầu vượt qua Thái Lan, vô địch SEA V.League không chỉ là câu chuyện thành tích mà khẳng định sự tiến bộ, hiệu quả của sự đầu tư, chăm lo từ cấp độ CLB đến đội tuyển. Đây cũng là cú hích lớn để bóng chuyền VN được đầu tư mạnh mẽ hơn nhằm hướng đến tương lai, chinh phục đỉnh cao mới", ông Trường chia sẻ.

Đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA V.League

Bích Tuyền thi đấu xuất sắc

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: "Phải thừa nhận Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh. Đội tuyển VN chiến thắng nhờ rút tỉa kinh nghiệm từ các trận thua trước đó trước chính đối thủ này. Quan trọng hơn là sự tự tin, tinh thần không bỏ cuộc từ các cô gái VN. Cách chúng ta dù bị đối thủ dẫn trước 2-0 nhưng biết điều chỉnh để lội ngược dòng giành chiến thắng cho thấy các tuyển thủ VN đầy bản lĩnh, không buông xuôi khi gặp sức ép. Những trận đấu như với Thái Lan vừa qua là dịp để các em trưởng thành, sẵn sàng cho những trận đấu lớn hơn trong tương lai. Chắc chắn đối thủ sẽ nghiên cứu, tìm cách hóa giải lối chơi của đội VN khi cạnh tranh ở SEA Games 33 vào tháng 12. Vì thế, đội tuyển VN cũng phải trui rèn thêm các mảng miếng, đa dạng hóa lối chơi để sẵn sàng khi tái đấu với đối thủ, cạnh tranh HCV SEA Games 33. Đội còn nhiều vấn đề rút tỉa, hoàn thiện và cần đa dạng lối chơi, phát huy hiệu quả nhiều mũi tấn công hơn".

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN chuẩn bị tham dự giải vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan

Vị thế mới

Ông Lê Trí Trường cho biết, với sự thăng tiến trong thời gian qua, đặc biệt khi lần đầu giành quyền tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan (diễn ra từ 22.8 - 7.9), đội tuyển nữ VN (lần đầu lên hạng 22 thế giới) được bạn bè quốc tế quan tâm. Đội tuyển Kenya (hạng 23 thế giới) và đội tuyển Tây Ban Nha (hạng 32 thế giới) chọn VN làm điểm tập huấn chuẩn bị cho giải vô địch thế giới. Hai đội tuyển này cũng mong muốn thi đấu giao hữu với đội tuyển VN nên chúng ta có thêm “quân xanh” chất lượng để cọ xát.

Trong lần đầu bước ra đấu trường thế giới, đội tuyển VN nằm ở bảng G, chạm trán với các đội rất mạnh là Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya. Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội tự tin sẽ phát huy được hết khả năng. Đội VN hứa hẹn làm nên bất ngờ thú vị ở sân chơi tầm cỡ. Bích Tuyền đã chơi cực hay ở đấu trường khu vực và nếu giữ được phong độ cao, cô gái cao 1,88 m này được trông chờ sẽ làm nên điều kỳ diệu.

Đội VN đã chốt danh sách 14 tuyển thủ tham dự giải vô địch thế giới gồm: Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy.

“Đừng tạo áp lực lên các tuyển thủ trẻ”

Song song với thành công của đội tuyển nữ VN, đội tuyển U.21 cũng ghi dấu ấn trong lần đầu tham dự giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới đang diễn ra ở Indonesia. Với 3 chiến thắng trước U.21 Indonesia, U.21 Serbia, U.21 Canada cùng 1 trận thua trước U.21 Argentina, đội tuyển U.21 VN cầm chắc tấm vé vào vòng loại trực tiếp (16 đội). Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ thi đấu lượt trận cuối vòng bảng vào hôm nay (12.8) nhằm xác định thứ hạng của mình cũng như biết được đối thủ ở vòng đấu tiếp theo.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: "Chúng ta chúc mừng và tự hào khi đội U.21 VN đang thi đấu thành công. Các em cho thấy sự tiến bộ vững chắc và đây cũng là tương lai của bóng chuyền nữ VN. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên tạo áp lực lớn cho các tuyển thủ trẻ. Họ cần giữ đôi chân trên mặt đất để không ngừng hoàn thiện".

