“Bứt tốc” chuyển đổi số: Mở ra bước chuyển từ “xã hội số” đến “công dân số”

“Đều đặn vào một ngày cố định trong tháng, lương hưu được “đổ” về tài khoản cá nhân đã đăng ký ở ngân hàng số, chứ không phải đi lĩnh trực tiếp. Các giao dịch mua bán cũng thực hiện qua điện thoại mà không cần tiền mặt. Tôi thấy rất tiện ích” - ông Bùi Văn Đông ở xóm Nẻ, xã Mường Hoa phấn khởi chia sẻ.

Thời gian qua, tỉnh đã bứt tốc trong chuyển đổi số với tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh kết nối internet ngày càng mở rộng

Cơ sở hạ tầng số đồng bộ đặt nền móng cho “xã hội số”, “công dân số”

Cũng như nhiều người dân trong xã, sau khi được cán bộ Agribank chi nhánh Tân Lạc hướng dẫn cài đặt ứng dụng ngân hàng số thông minh, ông Đông đã quen với thao tác chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nhận lương hưu qua tài khoản. Mô hình thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) không chỉ giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần thay đổi thói quen giao dịch truyền thống.

Hệ thống ngân hàng đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Gắn bó với “đất bốn Mường” từ những ngày đầu tái lập tỉnh, Agribank Hòa Bình - nay thuộc hệ thống Agribank Phú Thọ luôn giữ vai trò chủ lực trong tài chính nông thôn. Ngân hàng triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân làm thẻ ATM, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, thanh toán tiền điện, nước, học phí... qua tài khoản. Các ngày chi trả lương hưu, trợ cấp, hệ thống chi nhánh trên toàn tỉnh hoạt động thông suốt, phục vụ tận tình.

Thống kê cho thấy, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng tại địa bàn đạt trên 80%, 100% đơn vị sử dụng ngân sách đã thanh toán cá nhân qua tài khoản. Trong 3 năm gần đây, giao dịch TTKDTM tăng trưởng bình quân 50% về số lượng, 20% về giá trị; riêng giao dịch qua điện thoại di động tăng tới 70%.

Ngành điện lực đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó đã xây dựng và vận hành Trung tâm Giám sát tập trung, tự động XA.

Không chỉ lĩnh vực ngân hàng, các dịch vụ số lan tỏa tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, từng bước hình thành một nền tảng “xã hội số”. Anh Xa Văn Ngọt ở xóm Nà Mười, xã Đức Nhàn cho biết: Nhờ cài đặt ứng dụng VNeID, toàn bộ giấy tờ tùy thân của anh đã được tích hợp trên điện thoại, sẵn sàng sử dụng mà không lo thất lạc. VNeID ứng dụng do Bộ Công an phát triển đang trở thành công cụ định danh, xác thực hiệu quả cho người dân.

Theo thượng tá Đinh Quốc Trình, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, 100% yêu cầu tạo lập tài khoản định danh điện tử được đáp ứng; nhiều thủ tục hành chính thiết yếu được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây là bước tiến quan trọng trong thực hiện Đề án 06/CP, cũng như đẩy mạnh ứng dụng KH-CN, chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển “xã hội số”, “công dân số” ở địa phương.

Lấy “chuyển đổi số” làm động lực tăng trưởng

Đồng chí Phạm Thế Hải, Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Ban Chỉ đạo về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được kiện toàn từ tỉnh đến xã, phường. UBND tỉnh ban hành các quyết định cụ thể hóa chủ trương, phân công nhiệm vụ, giao Sở KH&CN là cơ quan thường trực.

Cán bộ y tế phối hợp với Công an xã Mường Thàng hướng dẫn người dân đăng nhập và thực hiện việc khám chữa bệnh BHYT qua ứng dụng VNeID.

Kết quả giám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW, Phú Thọ xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ cấp xã đạt trạng thái “xanh” trong thực hiện chuyển đổi số với 130/148 xã, phường đạt yêu cầu, chiếm 87,83%. Toàn tỉnh hiện có hơn 10.200 trạm BTS, phủ sóng 3G, 4G toàn địa bàn, phát sóng thương mại 170 trạm 5G. Trung tâm Dữ liệu tỉnh được đầu tư đồng bộ, bảo đảm an toàn thông tin. 100% cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã có máy tính, mạng LAN và đường truyền số liệu chuyên dùng. Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu (LGSP) của tỉnh đã được kết nối với hệ thống quốc gia liên thông nhiều lĩnh vực từ đất đai, hộ tịch, bảo hiểm, giao thông đến thương mại...

Cán bộ xã Kim Bôi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 100% trên môi trường điện tử.

Từ đó, góp phần làm cho chuyển đổi số lan tỏa đến từng lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực y tế có 100% cơ sở khám chữa bệnh chấp nhận TTKDTM, triển khai khám BHYT bằng căn cước công dân gắn chip/VNeID, liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử, ứng dụng tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến. Lĩnh vực giáo dục có 100% cơ sở giáo dục vùng đô thị thu học phí qua ngân hàng, triển khai phần mềm quản lý trường học, học bạ số, ứng dụng CNTT trong dạy và học.

Trong nông nghiệp đã xuất hiện ngày càng nhiều trang trại ứng dụng hệ thống máng ăn, nước uống tự động, camera giám sát, gắn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Lĩnh vực xây dựng đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu năng lực hành nghề xây dựng, cập nhật thường xuyên trên hệ thống quốc gia. Tỉnh đã phát động phong trào “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Bình dân học vụ số” tới mọi tầng lớp và trở thành phong trào toàn dân. Hàng loạt lớp tập huấn kỹ năng số, an ninh mạng, ứng dụng AI được mở cho cán bộ, giáo viên, người dân.

Công an xã Cao Phong thực hiện việc giám sát giao thông qua hệ thống camera an ninh.

Từ việc đẩy mạnh chuyển đổi số một cách toàn diện, người dân đã được thụ hưởng “trái ngọt” là những tiện ích trong cuộc sống như nhận lương hưu qua tài khoản, thanh toán học phí, khám bệnh bằng căn cước công dân đến quản lý đất đai, đăng ký hộ tịch trực tuyến...

Mọi dịch vụ ngày càng gần gũi, tiện lợi. Kết quả đạt được không chỉ nhờ hạ tầng và công nghệ, mà còn bởi quyết tâm chính trị và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các địa phương. Trong đó, với quyết tâm từng bước biến mỗi người dân thành “công dân số”, mỗi thôn, xóm thành “cộng đồng số”, tiến tới một “xã hội số” hiện đại, gắn kết chặt chẽ với quá trình phát triển KT-XH, đưa “chuyển đổi số” làm động lực tăng trưởng... chính là mục tiêu xuyên suốt trong kỷ nguyên mới của tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Ứng dụng và đổi mới sáng tạo, Sở KH&CN hướng dẫn người dân xã Pà Cò quảng bá, giao dịch sản phẩm “gà đen Pà Cò” trên các ứng dụng thương mại điện tử.

Mạnh Hùng