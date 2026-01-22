Các đại biểu tỉnh Phú Thọ dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng

{title}
Sáng 22/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), các đại biểu dự ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ cùng các đại biểu trong đoàn đến dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22/1.
Các đại biểu tỉnh Phú Thọ đến dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22/1.
Các đại biểu tỉnh Phú Thọ đến dự Đại hội XIV của Đảng.
Theo chương trình Đại hội, sáng nay (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.
Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu...
Ngày 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương...
