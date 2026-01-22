Chính trị
Các đại biểu tỉnh Phú Thọ dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng

Sáng 22/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), các đại biểu dự ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ cùng các đại biểu trong đoàn đến dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22/1.

Các đại biểu tỉnh Phú Thọ đến dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22/1.

Các đại biểu tỉnh Phú Thọ đến dự Đại hội XIV của Đảng.

Đinh Vũ


Đinh Vũ

