Các đội bóng đánh giá cao công tác tổ chức và đón tiếp của tỉnh Phú Thọ

Trưa 6/8, tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ đã diễn ra buổi Họp báo trước ngày khởi tranh Bảng B - Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm 2025 của 4 Đội tuyển nữ gồm: Australia, Myanmar, Timor-Leste và Đương kim Vô địch Đông Nam Á 2024 Philippines. Cùng với những chia sẻ đáng chú ý về chuyên môn và mục tiêu, các HLV đều đánh giá cao công tác tổ chức cũng như đón tiếp chu đáo của Ban tổ chức tỉnh Phú Thọ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

HLV của Đội tuyển nữ Myanmar và nữ Australia thể hiện tinh thần đoàn kết trước ngày khởi tranh Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm 2025.

Mở đầu buổi họp báo tại Bảng B, HLV Joe Palatsides của Đội tuyển nữ Australia thừa nhận: 2h đêm qua, chúng tôi mới về tới địa điểm lưu trú sau những chặng bay dài và phải nối chuyến. Mặc dù Ban huấn luyện và các cầu thủ rất mệt mỏi, song toàn đội vẫn nhận được sự chào đón thân thiện và chu đáo từ Ban tổ chức. Điều này đã giúp chúng tôi có một tinh thần tốt để chuẩn bị cho giải.

HLV Joe Palatsides của Đội tuyển nữ Australia cảm ơn trước sự đón tiếp chu đáo của tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ về tình hình lực lượng, các đối thủ và mục tiêu của Australia, HLV Joe Palatsides khẳng định: Các đối thủ trong bảng đều rất là mạnh và có hệ thống đào tạo trẻ rất tốt trong những năm qua, nhưng chúng tôi cũng đã có những nghiên cứu để có chiến thuật phù hợp. Với nhiều cầu thủ ở lứa U23, chúng tôi đang theo đuổi triết lý bóng đá tương tự như ở Đội tuyển Quốc gia.

Đây không chỉ là địp để các cầu thủ trẻ của chúng tôi thích nghi với triết lý và lối chơi mới mà còn là cơ hội để các bạn ấy được thi đấu ở môi trường bóng đá quốc tế trước những đội bóng hàng đầu ở khu vực để tiến bộ hơn trong tương lai.

Ông Mark Torcaso - HLV trưởng Đội tuyển nữ Philippines hướng đến việc bảo vệ ngôi Vô địch tại giải năm nay.

Với tư cách là Đương kim Vô địch của giải đấu, HLV Mark Torcaso của Đội tuyển nữ Philippines cho biết mục tiêu của toàn đội là thi đấu đủ 5 trận tại giải lần này. Ông chia sẻ: Trong đội hình chúng tôi hiện có nhiều cầu thủ từng tham dự FIFA World Cup 2023 kết hợp với sức trẻ và những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Điều này sẽ giúp đội bóng thi đấu gắn kết và hiệu quả hơn. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để chúng tôi bảo vệ ngôi Vô địch của mình và hướng đến Vòng Chung kết AFC Women’s Asian Cup 2026.

HLV trưởng của Đội tuyển nữ Myanmar Tetsuro Uki cho biết toàn đội đã sẵn sàng và không lo lắng về các đối thủ sẽ gặp.

Tại buổi Họp báo, ông Tetsuro Uki - HLV trưởng của Đội tuyển nữ Myanmar cũng dành những lời cảm ơn trước sự đón tiếp chu đáo của tỉnh Phú Thọ. Đồng thời khẳng định: Ở bảng đấu này có những đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để có những màn trình diễn tốt nhất. Toàn đội đã tập trung với đội hình mạnh nhất và vừa trải qua chuyến tập huấn với nhiều kết quả tích cực tại Trung Quốc. Mục tiêu của Myanmar là tập trung vào từng trận đấu để vượt qua vòng bảng và không có lo lắng cho dù gặp bất cứ đội nào ở giải đấu năm nay.

HLV Simo Elizabeh của Đội tuyển nữ Timor-Leste phát biểu tại buổi họp báo.

Về phần mình, HLV Simo Elizabeh của Đội tuyển nữ Timor-Leste tỏ ra khiêm tốn khi cho biết: Bóng đá nữ ở chúng tôi đang phát triển từng ngày. Tại Vòng loại AFC Women’s Asian Cup 2026 vừa qua, toàn đội cũng đã thi đấu rất tốt trước những đối thủ rất mạnh. Giải đấu lần này ở Việt Nam không chỉ giúp các cầu thủ rèn luyện bản lĩnh thi đấu mà còn là cơ hội tốt để chúng tôi chứng minh sự canh tranh trước những đội bóng hàng đầu trong khu vực.

Cầu thủ của nữ Philippines mong muốn gặp chủ nhà Việt Nam trong trận Chung kết Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm nay.

Tại buổi họp báo, các cầu thủ, Đội trưởng của cả 4 Đội tuyển nữ gồm: Australia, Myanmar, Timor-Leste và Philippines đều đã có những phát biểu đánh giá về các đối thủ cũng như mục tiêu của riêng mình. Nhìn chung, các đội bóng đều thể hiện sự quyết tâm cao trước ngày khởi tranh giải để giành thành tích cao nhất.

Bảng B - Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm 2025 diễn ra từ ngày 7-13/8 trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngày mai 7/8, Đội tuyển nữ Australia sẽ gặp gặp nữ Myanmar trong trận đấu sớm vào lúc 16h30. Trong khi đó, Đội tuyển nữ Philippines cũng sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi Vương bằng trận đấu gặp Timor-Leste vào lúc 19h30 cùng ngày.

Quốc Đại