Các ngân hàng thực hiện nghiêm chỉ đạo về giảm lãi suất

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, điều chỉnh lãi suất cho vay theo hướng giảm dần.

Ngân hàng BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc đã thực hiện giảm 0,5% năm lãi suất huy động đối với kỳ hạn 24 tháng trở lên từ ngày 13/4/2026.

Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã rà soát danh mục khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên để áp dụng chính sách giảm lãi suất phù hợp.

Nhiều ngân hàng triển khai các gói tín dụng ưu đãi với mức lãi suất thấp hơn từ 0,5-2%/năm so với trước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Song song với việc giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian giải ngân, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đồng thời, tăng cường cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với các khách hàng gặp khó khăn tạm thời, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ cũng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm túc thực hiện chủ trương giảm lãi suất, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm chính sách đi vào thực chất, hiệu quả.

Việc các ngân hàng tích cực thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước không chỉ góp phần giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và người dân mà còn thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý, hỗ trợ phục hồi kinh tế địa phương, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Thuý Hường