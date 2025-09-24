Các sản phẩm giới thiệu của Tâm Linh Việt tại triển lãm 80 năm

Được góp mặt tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Tâm Linh Việt đã giới thiệu đến công chúng, khách tham quan những sản phẩm mang đậm giá trị tâm linh. Với mong muốn giới thiệu sản phẩm, giao lưu kết nối người xem về lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, Tâm Linh Việt đã trưng bày nhiều dòng sản phẩm đa dạng với sự tỉ mỉ về chế tác.

Cùng tìm hiểu về những sản phẩm mà Tâm Linh Việt đã mang đến triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Đồ thờ truyền thống - Khi văn hóa tâm linh chỗ dựa tinh thần bao đời

Đầu tiên, phải nói đến dòng sản phẩm chủ chốt của Tâm Linh Việt và cũng là sản phẩm nổi bật nhất tại khu vực triển lãm. Sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công bởi những thợ lành nghề lâu năm. Chất liệu làm nên bàn thờ là gỗ quý như gỗ lim, gỗ mít, gỗ hương. Người xem hết sức ấn tượng với sản phẩm bàn thờ của Tâm Linh Việt khi nó được chạm khắc các họa tiết mang đậm văn hóa dân gian người Việt như rồng - phượng - hoa sen. Đây đều là những họa tiết biểu tượng cho sự thanh khiết, trường tồn và toát lên được tính trang nghiêm cho không gian thờ cúng.

Bên cạnh bàn thờ, còn có thêm hoành phi - câu đối được sơn son thếp vàng, với các câu chữ mang ý nghĩa tôn vinh tổ tiên, nhắc nhở người xem về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Tâm Linh Việt cũng mang đến triển lãm các sản phẩm tượng thờ Phật, Quan Âm, Thần Tài, Thổ Địa... với sự tỉ mỉ về chế tác, thể hiện được tinh thần tín ngưỡng, mong cầu bình an thịnh vượng của người Việt.

Không thể không nói đến bộ đỉnh - nến đồng với họa tiết cổ kính, tượng trưng sự bền vững, uy nghiêm và góp phần tạo nên một khu vực đầy ấn tượng, đậm văn hóa thờ cúng.

Đây là nhóm sản phẩm dùng trong không gian thờ tự của phần đông gia đình Việt ngày nay. Nó thể hiện được rằng, dù cuộc sống có phát triển đến đâu thì việc gìn giữ bản sắc văn hóa tâm linh của người Việt qua nhiều thế hệ.

Trang sức, vật phẩm phong thủy

Nếu như bàn thờ là sản phẩm chủ chốt tạo nên một không gian ấn tượng tại buổi triển lãm thì sản phẩm trang sức, vật phẩm phong thủy của Tâm Linh Việt lại thu hút được đông đảo khách tham quan nhờ vào niềm tin vào giá trị tinh thần trong đời sống hằng ngày.

Các sản phẩm về phong thủy được Tâm Linh Việt mang đến với triển lãm phải kể đến như:

- Vòng tay đá phong thủy: Được làm từ nhiều loại đá khác nhau như mã não, hổ phách, huyết long, thạch anh... mang ý nghĩa cân bằng năng lượng, thu hút tài lộc

- Tràng hạt bằng gỗ: Những tràng hạt được làm bằng gỗ trầm, gỗ sưa được xem là biểu tượng sự tĩnh tâm, hướng thiện. Khi vòng xoáy của công việc, cuộc sống khiến không ít người mệt mỏi, áp lực thì những sản phẩm này thường được dùng để thiền định, cầu nguyện và hướng bản thân về một khoảng lặng an yên hơn.

- Tượng linh vật: Đây cũng là sản phẩm được quan tâm bởi nó không chỉ là vật phẩm phong thủy trang trí thông thường mà ngày nay còn được dùng để làm vật phẩm quà tặng cho người thân, bạn bè, đối tác. Những tượng linh vật Tâm Linh Việt giới thiệu đến triển lãm phải kể đến như tỳ hưu, thiềm thừ, long quy, kỳ lân... Những linh vật này đều tượng trưng cho tiền tài, may mắn và sự trường thọ.

Những sản phẩm về phong thủy đang ngày càng trở nên phổ biến khi nó được xem như món quà tinh thần đầy ý nghĩa cho bạn thân và bạn bè, gia đình.

Mỹ nghệ tâm linh - khi tín ngưỡng và nghệ thuật hòa quyện

Không thể không nhắc đến dòng sản phẩm mỹ nghệ tâm linh của Tâm Linh Việt khi nó thể hiện sự sáng tạo, kết hợp nghệ thuật và yếu tố tâm linh.

Phải kể đến các sản phẩm đặc sắc được Tâm Linh Việt đem tới triển lãm đó là:

- Tượng nghệ thuật: Phật Di Lặc cười hoan hỷ, Quan âm nghìn mắt nghìn tay, tượng hộ pháp... được điêu khắc hết sức tỉ mỉ, toát lên được giá trị thẩm mỹ, tâm linh sâu sắc

- Tranh tâm linh: Những bức tranh tâm linh bằng gỗ, đồng với chi tiết khắc chữ nổi độc đáo và đầy ấn tượng giúp cho không gian thêm trang nghiêm và tinh tế hơn.

Tóm lại, Tâm Linh Việt đã làm rất tốt trong việc tái hiện lại gian thờ Việt truyền thống, tiếp cận công chúng thông qua các sản phẩm mỹ nghệ chạm khắc tinh tế. Cùng với đó, Tâm Linh Việt còn giao lưu, tư vấn với người xem để giúp họ hiểu hơn về ý nghĩa phong thủy, hướng dẫn lựa chọn phù hợp. Hy vọng rằng, Tâm Linh Việt sẽ có nhiều cơ hội góp mặt hơn nữa tại các buổi triển lãm ý nghĩa như thế này trong tương lai không xa.

