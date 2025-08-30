Các trường miền núi sẵn sàng vào năm học mới

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các trường học đã nỗ lực vượt khó, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên để đón năm học mới. Hiện nay, các trường học trên địa bàn miền núi đã và đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón các em học sinh đến trường.

Lãnh đạo xã Trung Sơn kiểm ta công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường Tiểu học Trung Sơn B.

Năm học mới 2025 - 2026, Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Trung Sơn có 24 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên với trình độ đạt chuẩn 100%; tỷ lệ giáo viên/lớp đạt 1,9 với đủ cơ cấu bộ môn cho 10 lớp, 408 học sinh. Học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm 100%. Hiện tại, nhà trường có đủ số phòng học (10 phòng học văn hoá, 6 phòng học bộ môn). Các phòng chức năng, nhà điều hành đảm bảo đủ, các phòng đều có máy tính, ti vi, kết nối mạng internet. Các thiết bị, tài liệu dạy học đảm bảo nhu cầu tối thiểu và được cấp phát, mua sắm bổ sung hàng năm. 100% các phòng học, phòng bộ môn có ti vi. Thầy giáo Lê Minh Tuyến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm 2024, trường đạt chuẩn Quốc gia. Ngày 29/8, nhà trường đã đón học sinh tựu trường. Ngay từ những ngày đầu tháng 8/2025, các giáo viên đã có mặt tại trường để chuẩn bị, rà soát cơ sở vật chất, bàn ghế, trang thiết bị dạy học cũng như dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà trường. Đến nay, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón năm học mới được tốt nhất.

Giáo viên Trường THCS Yên Lãng kiểm tra cơ sở vật chất trước thềm năm học mới.

Tại Trường Tiểu học Trung Sơn B, các cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực chuẩn bị năm học mới. Cô giáo Ngô Thị Minh Nhung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường có điểm trường chính ở khu Dùng và điểm trường lẻ ở khu Đâng. Nhà trường đã dạy tăng cường Tiếng Việt cho học sinh DTTS trước khi vào lớp 1. Năm học mới, trường có 10 lớp với 196 học sinh, trong đó có 26 học sinh mới vào lớp 1. Để chuẩn bị công tác đón năm học mới và ngày khai giảng, các thầy, cô giáo đã tập trung vệ sinh trường, lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học, sách cho thư viện... Tuy nhiên, trường hiện thiếu giáo viên bộ môn Tin học và Công nghệ; thiếu các phòng chức năng, hệ thống nhà điều hành, phòng học bộ môn (Âm nhạc, Mỹ thuật); trang thiết bị dạy học môn thể chất, phòng Tin học cho khu lẻ. Nhà trường chưa đạt chuẩn Quốc gia.

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Trung Sơn triển khai công tác chuẩn bị năm học mới.

Cô và trò Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Trung Sơn trong ngày tựu trường.

Năm học 2025 - 2026, Trường THCS Yên Lãng có 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 324 học sinh, trong đó gần 90% học sinh là người dân tộc thiểu số. Thầy giáo Hoàng Quốc Châm - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để sẵn sàng đón năm học mới, nhà trường đã tập trung huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức vệ sinh khuôn viên nhà trường, kê dọn bàn ghế trong các lớp học, các phòng học bộ môn, phòng chức năng, cắt tỉa cây xanh, trồng hoa, trang trí lớp học, tạo môi trường học tập xanh, sạch, đẹp. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của các nhà trường đã hoàn tất, sẵn sàng cho năm học mới.

Nhà tạm để làm lớp học môn Mĩ thuật ở Trường Tiểu học Trung Sơn B.

Điểm trường lẻ ở khu Đâng của Trường Tiểu học Trung Sơn B.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học mới 2025 - 2026, các trường trên địa bàn miền núi đã rà soát, bổ sung trang, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học, ưu tiên các hạng mục công trình như phòng học, thư viện, nhà vệ sinh, công trình nước sạch... bảo đảm khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp. Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại sẽ là động lực để các nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục; học sinh vui mừng, phụ huynh phấn khởi, yên tâm khi con em được học tập trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp.

Hạnh Thúy