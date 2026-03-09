Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 15

Ngày 9/3, tại xã Đức Nhàn và xã Tiền Phong, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 15 đã tiếp xúc cử tri 5 xã: Đức Nhàn, Tân Pheo, Cao Sơn, Tiền Phong và Quy Đức. Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; Đinh Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong; Nguyễn Thị Thúy Vân - Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Hà Thanh Tịnh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Thành - Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 1, phường Hòa Bình; Khương Thị Tuyến - giáo viên Trường Tiểu học Tiền Phong, xã Tiền Phong.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Cử tri xã Tân Pheo phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh gồm: Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; Đinh Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong; Nguyễn Thị Thúy Vân - Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Hà Thanh Tịnh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Thành - Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 1, phường Hòa Bình; Khương Thị Tuyến - giáo viên Trường Tiểu học Tiền Phong, xã Tiền Phong.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 15. Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên bày tỏ quyết tâm nỗ lực, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhân dân; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử theo quy định của pháp luật.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời chủ động nghiên cứu thực tiễn địa phương để tham gia ý kiến, đề xuất với HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp, đặc biệt trong các lĩnh vực giảm nghèo, lao động - việc làm, phát triển hạ tầng giao thông vùng đặc biệt khó khăn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Sau khi nghe chương trình hành động, cử tri các xã thuộc Đơn vị bầu cử số 15 bày tỏ sự đồng thuận, đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, nội dung chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ cụ thể hóa các cam kết bằng những việc làm thiết thực, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Đồng thời, đề nghị quan tâm đầu tư tuyến tỉnh lộ 433 từ xã Đà Bắc đi xã Đức Nhàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, phản ánh kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phạm Thị Hằng