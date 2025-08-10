Các vận động viên Phú Thọ lập kỳ tích ở Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2025

Ngày 9/8, tại giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2025 tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, vận động viên Tạ Ngọc Tưởng của Phú Thọ đã lập nên kỳ tích khi không chỉ có được tấm Huy chương Vàng lịch sử với Điền kinh Phú Thọ mà còn phá luôn kỷ lục quốc gia ở nội dung 400m đã tồn tại 10 năm. Người đồng đội Hà Thị Thúy Hằng cũng phá kỷ lục cá nhân và giành Huy chương Bạc nhảy xa.

Tạ Ngọc Tưởng của đoàn Phú Thọ đã xuất sắc phá kỷ lục Quốc gia 400m tồn tại 10 năm. (Ảnh: VĐV cung cấp)

Tại chung kết nội dung 400m nam, VĐV Tạ Ngọc Tưởng của Đội tuyển Điền kinh Phú Thọ được kỳ vọng sẽ giành được huy chương khi thành tích của chân chạy này liên tục tiến bộ trong thời gian qua. Tuy nhiên, đây cũng là điều rất khó khi Ngọc Tưởng phải đối mặt với những người đàn anh giàu kinh nghiệm như Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn hay Lê Ngọc Phú.

Thế nhưng, trong một ngày với những bước chân thần kỳ, Ngọc Tưởng đã làm tốt ngoài mong đợi, anh về đích với thành tích 45 giây 59, giành Huy chương Vàng và phá kỷ lục Quốc gia của VĐV kỳ cựu Quách Công Lịch lập được vào năm 2015 là 45 giây 99. Đây không chỉ là niềm tự hào khi lần đầu tiên Phú Thọ có một Huy chương Vàng điền kinh Quốc gia, mà cũng là lần đầu tiên một vận động viên Phú Thọ có thể phá được kỷ lục Quốc gia.

Đây cũng là kỷ lục đầu tiên được ghi nhận ở Giải Vô địch Quốc gia năm nay. Với thành tích này, vận động viên sinh năm 2005 chắc chắn sẽ là niềm hy vọng số 1 của Đội tuyển Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 tổ chức vào cuối năm nay ở Thái Lan.

Cú nhảy 6m37 không chỉ giúp Hà Thị Thúy Hằng giành Huy chương Bạc Quốc gia mà còn vượt qua chính giới hạn của bản thân tới 24cm. (Ảnh: VĐV cung cấp)

Niềm vui không dừng lại ở đó với Đội tuyển Điền kinh Phú Thọ khi ở nội dung nhảy xa, vận động viên trẻ Hà Thị Thúy Hằng cũng gây ấn tượng khi có được tấm Huy chương Bạc đầu tiên ở nội dung này trong lịch sử cho Điền kinh Phú Thọ. Đáng mừng hơn là thành tích của Thúy Hằng tại nội dung này đạt con số cực kỳ ấn tượng 6m37, phá sâu kỷ lục cá nhân của cô là 6m13 từng lập được vào Cúp Tốc độ thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và chỉ kém HCV của vận động viên Trần Thị Loan (TP. Đà Nẵng) là 3cm.

Thúy Hằng cũng đã thi đấu tốt tại Đại hội Thể thao Đại học Thế giới 2025 tổ chức ở CHLB Đức khi lọt vào chung kết. (Ảnh chụp màn hình)

Cách đây khoảng 2 tuần, Thúy Hằng cũng vừa tham gia Đại hội Thể thao Đại học Thế giới tổ chức ở nước Đức và có thành tích 6m12 để lọt vào Chung kết. Hà Thị Thúy Hằng (sinh năm 2006) cũng là vận động viên trẻ nhất ở chung kết nội dung nhảy xa của Giải vô địch Quốc gia. Chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ sau khi phá kỷ lục cá nhân và giành Huy chương Bạc Quốc gia, Thúy Hằng cho biết: "Em cảm thấy rất vui và xúc động khi hôm nay đã đạt thành tích 6m37. Thời gian qua, em đã rất nỗ lực tập luyện, có những khoảng thời gian phải đối mặt với chấn thương, nhưng đó cũng là những động lực để em ngày càng nỗ lực nhiều hơn để vượt qua chính mình. Em sẽ cố gắng để không dừng lại và mơ ước một ngày nào đó sẽ đổi màu tấm huy chương này hoặc có thể giành thành tích cao hơn nữa." Với thành tích này, Thúy Hằng cũng hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu là được chọn để tham dự SEA Games 33.

Tạ Ngọc Tưởng, Hà Thị Thúy Hằng và Lương Xuân Sơn đang tạo nên Thế hệ vàng thực thụ cho Điền kinh Phú Thọ

Ngoài 2 tấm huy chương kể trên, Đội tuyển Điền kinh Phú Thọ còn có tấm Huy chương Đồng của VĐV Lương Xuân Sơn ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nam. Như vậy, chỉ sau ngày thi đấu đầu tiên, Điền kinh Phú Thọ đã có trọn bộ huy chương với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Đây là thành tích chưa từng có với Phú Thọ ở giải Vô địch Quốc gia từ trước tới nay. 3 vận động viên vừa giành huy chương cũng chính là những người đã tạo nên lịch sử cách đây 1 năm khi giúp Phú Thọ dẫn đầu toàn đoàn tại Giải vô địch Điền kinh trẻ Quốc gia 2024 với 5 Huy chương Vàng.

Huy Trần