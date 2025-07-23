Cách chế biến 5 món đồ uống đơn giản hỗ trợ thải độc cơ thể

Có nhiều loại trái cây, rau củ, thảo mộc giúp hỗ trợ quá trình thải độc đồng thời cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Tham khảo những loại đồ uống được làm từ nguyên liệu phổ biến và rất dễ làm.

1. Thực phẩm và đồ uống hỗ trợ cơ thể thải độc như thế nào?

Cơ thể có một hệ thống thải độc tự nhiên rất hiệu quả bao gồm các cơ quan chính như gan, thận, ruột, phổi và da. Các thực phẩm và đồ uống không thực sự loại bỏ trực tiếp độc tố khỏi cơ thể mà chúng cung cấp các chất dinh dưỡng hỗ trợ và tối ưu hóa chức năng của các cơ quan này, giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ chất thải và độc tố.

Nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn uống ưu tiên các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật bao gồm trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, quả hạch và hạt giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống ô xy hoá giúp nâng cao hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể thải bỏ độc tố và giảm cân.

Nước ép các loại trái cây, rau củ và thảo mộc giàu vitamin C, E, beta-carotene,selen, flavonoid và các hợp chất thực vật khác có tác dụng chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và giảm gánh nặng cho các cơ quan thải độc như đường ruột, gan, thận.

Chất xơ có nhiều trong rau củ, trái cây giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và đảm bảo chất thải được đào thải ra ngoài một cách thường xuyên. Chất xơ cũng có thể liên kết với một số độc tố trong ruột và giúp loại bỏ chúng.

Các loại đồ uống lợi tiểu tự nhiên như nước dừa, trà xanh, một số loại trà thảo mộc có thể hỗ trợ chức năng thận, giúp loại bỏ độc tố hòa tan trong nước ra khỏi cơ thể.

Nước ép các loại trái cây và rau củ giúp hỗ trợ chức năng thải độc của cơ thể.

2. Cách chế biến một số đồ uống đơn giản hỗ trợ thải độc cho cơ thể

Nước chanh ấm

Uống nước chanh kích thích sản xuất dịch tiêu hóa giúp cải thiện tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ gan sản xuất các enzyme thải độc. Do có hàm lượng vitamin C cao và một số vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa có lợi nên ăn chanh là cách tốt để tăng cường hệ miễn dịch giúp cơ thể ngăn chặn, loại bỏ độc tố.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vitamin C là yếu tố tham gia vào hệ miễn dịch vì nó tham gia vào việc sản xuất các yếu tố liên quan hệ miễn dịch, kháng thể.

Cách làm: Pha khoảng 1/4 đến một nửa quả chanh tươi với một cốc nước và một chút đường uống. Nên sử dụng nước ấm sẽ nhẹ nhàng hơn với dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Nước ép dưa chuột

Nghiên cứu cho thấy, cucurbitacin là một loại hợp chất được tìm thấy trong thực vật thuộc họ Cucurbitaceae, trong đó có dưa chuột. Hợp chất này có thể hỗ trợ đường tiêu hóa và gan. Dưa chuột cũng là thực phẩm giúp lợi tiểu tự nhiên giúp cơ thể sản xuất nước tiểu nhiều hơn để loại bỏ chất độc và chất thải.

Cách làm: Chọn dưa chuột hữu cơ, rửa thật sạch, để cả vỏ và ruột vì vỏ và hạt chứa các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Cho vào máy xay sinh tố với một ít nước lọc, xay nhuyễn và lọc bỏ bã lấy nước.

Nước ép cần tây và táo

Cần tây giàu chất chống oxy hóa và chất xơ giúp làm sạch ruột. Táo cung cấp pectin, một loại chất xơ hòa tan giúp loại bỏ độc tố.

Cách làm: Lấy 02 cọng cần tây, rửa sạch; 01 quả táo, bỏ lõi và cắt miếng; một nắm rau cải bó xôi hoặc cải xoăn. Cho tất cả vào máy ép lấy nước uống.

Trà gừng

Lợi ích sức khỏe của gừng chủ yếu là do chất chống oxy hóa, đặc tính chống viêm và hàm lượng các hợp chất có trong gừng.

Theo nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, gừng có chứa một số hợp chất phenolic hoạt tính sinh học như: gingerols, gingerenone A, zingerone, shogaols, paradols, quercetin...; một số hợp chất terpene như β-bisabolene, α-curcumene, zingiberene, α-farnesene và β-sesquiphellandrene. Gừng còn chứa polysaccharides, lipid, acid hữu cơ và chất xơ thô. Tất cả các hợp chất hoạt tính này làm cho gừng trở thành một chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh.

Uống trà gừng kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi, chướng bụng và buồn nôn giúp cơ thể loại bỏ chất thải và độc tố hiệu quả hơn thông qua đường ruột. Gừng có tác dụng làm ấm cơ thể, kích thích lưu thông máu và thúc đẩy quá trình đổ mồ hôi hỗ trợ cơ thể thải độc qua da.

Cách làm: Dùng một củ gừng tươi, rửa sạch, đập giập, thêm nước đun sôi hoặc cho vào ấm pha trà, đổ nước sôi pha hãm trong 10 phút là uống được. Hoặc có thể làm trà gừng kết hợp với mật ong tăng cường chống viêm và chống vi khuẩn.

Nước dừa

Nước dừa cung cấp nước và các chất dinh dưỡng giúp giải độc cơ thể vì cơ thể chúng ta có khả năng tự làm sạch tự nhiên nếu được cung cấp chất dinh dưỡng và lượng nước phù hợp.

Ngoài nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào, nước dừa còn chứa rất nhiều kali đồng thời chứa cả natri, canxi và magie, những khoáng chất quan trọng để duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể, giúp giảm mệt mỏi.

Cách sử dụng nước dừa tốt nhất là chọn loại nước dừa nguyên chất lấy từ quả dừa tươi không thêm đường. Nên uống hết ngay sau khi chắt nước từ quả. Nếu đã mở nắp, nước dừa phải được bảo quản trong tủ lạnh và uống trong vòng 1-2 ngày. Hạn chế dùng nước dừa đóng hộp vì có thể chứa thêm đường bổ sung và các chất bảo quản.