Cách thức hòa nhập vào văn hóa công ty Nhật

Nếu bạn vừa bắt đầu công việc tại một công ty Nhật hoặc đang chuẩn bị bước chân vào môi trường này có thể bạn đang bối rối với những quy tắc, cách ứng xử và văn hóa làm việc khá khác biệt so với môi trường Việt Nam hay các công ty phương Tây. Nhưng đừng lo, mọi thứ đều có thể thích nghi, chỉ cần bạn hiểu và kiên nhẫn một chút.

Hãy cùng tham khảo những điều cần làm để nhanh chóng hòa nhập vào văn hóa công ty Nhật sau đây nhé.

Tôn trọng là điều không thể thiếu

Ở môi trường việc làm tiếng Nhật , tôn trọng không chỉ là phép lịch sự cơ bản mà còn là “chìa khóa” để xây dựng niềm tin. Người Nhật rất coi trọng cách bạn nói chuyện, lắng nghe và cư xử với người khác dù là với cấp trên, đồng nghiệp hay thậm chí là nhân viên mới. Khi bạn thể hiện sự tôn trọng qua những điều nhỏ nhất, như cúi đầu chào đúng lúc, lắng nghe không ngắt lời, hay dùng từ ngữ lịch thiệp, người Nhật sẽ thấy bạn là người đáng tin và dễ hợp tác. Chính điều đó giúp bạn dễ dàng hòa nhập hơn bởi trong văn hóa Nhật, mối quan hệ tốt đẹp bắt đầu từ sự tôn trọng lẫn nhau.

Đúng giờ thể hiện sự tôn trọng

Trong văn hóa công ty Nhật, đúng giờ không chỉ là thói quen mà còn thể hiện sự tôn trọng với người khác và với công việc. Khi bạn đến họp đúng giờ, gửi email đúng hẹn hay hoàn thành nhiệm vụ theo deadline, người Nhật sẽ cảm nhận được sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của bạn. Dù bạn là người mới, chỉ cần đúng giờ thôi cũng đủ để tạo ấn tượng tích cực và giúp bạn nhanh chóng hòa nhập với nhịp làm việc của cả nhóm.

Tinh thần đồng đội hơn hẳn “cái tôi” cá nhân

Ở các công ty Nhật Bản, làm việc không phải là chuyện “mỗi người giỏi một kiểu” mà là “cả nhóm cùng nhau hoàn thành tốt”. Người Nhật rất coi trọng tinh thần tập thể vì họ tin rằng khi cả nhóm phối hợp nhịp nhàng thì kết quả sẽ bền vững hơn là một cá nhân làm xuất sắc. Nếu bạn chủ động hỗ trợ đồng nghiệp, lắng nghe ý kiến của người khác và sẵn sàng cùng giải quyết vấn đề, bạn sẽ được nhìn nhận là người biết hợp tác. Khi bạn làm việc nhóm tốt, không chỉ công việc trôi chảy hơn mà mối quan hệ với đồng nghiệp cũng trở nên gần gũi, từ đó giúp bạn nhanh chóng hòa nhập mà không cần cố gắng quá nhiều.

Chậm mà chắc

Người Nhật thường không vội vàng ra quyết định hay “chạy deadline” vào phút chót mà họ muốn mọi thứ được chuẩn bị kỹ, làm đến đâu chắc đến đó. Khi bạn làm việc theo hướng chậm mà chắc, tức là xem kỹ chi tiết, kiểm tra kỹ trước khi gửi, hoặc hỏi lại nếu chưa rõ, bạn sẽ được đánh giá là người có trách nhiệm và đáng tin cậy. Điều này giúp bạn nhanh chóng tạo được niềm tin với đồng nghiệp và cấp trên, bắt kịp nhịp độ và làm việc hiệu quả hơn trong môi trường công sở Nhật Bản.

Giao lưu cũng là một phần công việc

Với nhiều công ty Nhật, những buổi ăn uống, trò chuyện sau giờ làm mới là lúc mọi người thực sự kết nối với nhau. Đây không phải là bắt buộc nhưng nếu bạn tham gia, kể cả chỉ thỉnh thoảng, đó là cơ hội tuyệt vời để hiểu thêm về đồng nghiệp, văn hóa công ty và tạo sự gần gũi ngoài công việc. Người Nhật thường cởi mở hơn trong những buổi như thế và khi bạn có mặt, họ sẽ thấy bạn thật sự muốn trở thành một phần của tập thể. Chính sự gắn kết này sẽ giúp bạn cảm thấy môi trường làm việc dễ chịuhơn rất nhiều sau đó.

Hòa nhập vào văn hóa công ty Nhật có thể khó khăn nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời để học hỏi sự kỹ lưỡng, tinh thần tập thể và cách làm việc có tổ chức. Bạn không cần thay đổi bản thân quá nhiều, chỉ cần sẵn sàng quan sát, lắng nghe và thích nghi từng chút một. Cứ từ từ mà tiến, rồi bạn sẽ thấy mình dần trở thành một phần của tập thể lúc nào không hay.