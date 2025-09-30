“Cảm ơn” người lao động

Với phương châm hướng về người lao động, dành sự ưu tiên hàng đầu cho người lao động, những năm qua, Công ty CP SuPe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao luôn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, hoàn thiện khu vực “5 Nhà” (Nhà ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà thay quần áo và nhà tập thể), nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu làm việc, sinh hoạt của người lao động.

Người lao động Công ty SuPe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao được trang bị phòng giặt và hệ thống máy giặt, máy sấy quần áo bảo hộ lao động hiện đại.

Mặc dù nền kinh tế những năm gần đây có nhiều biến động và thách thức song đội ngũ người lao động của Công ty vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc giữ vững thương hiệu “Ba nhành cọ xanh” trên thị trường phân bón trong và ngoài nước. Kết quả đó minh chứng người lao động Công ty đều có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân đạt hơn 17 triệu đồng/người/tháng. Ngoài tiền lương hàng tháng, Công ty còn duy trì quà tặng bằng tiền và hiện vật trong các dịp lễ tết, ngày thành lập Công ty, tiền lương bổ sung tháng 13. Đặc biệt, Công ty luôn đảm bảo đầy đủ chế độ quyền lợi cho người lao động theo quy định, đảm bảo thực hiện tốt nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật lao động.

Công ty còn đầu tư xây dựng mới, cải tạo sửa chữa nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực như: Vườn thực nghiệm, phòng giặt và hệ thống máy giặt, máy sấy quần áo bảo hộ lao động,... cải tạo khuôn viên khu vực cổng chính Công ty, khuôn viên khu văn hóa thể thao và hồ sinh thái tại khu công nhân Supe, Hội trường khu công nhân. Bên cạnh đó, Công ty luôn duy trì và đầu tư phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao cho người lao động.

Đồng chí Lê Văn Hoằng- Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao cho biết: 100% người lao động được đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Công ty chú trọng việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; cải tiến và nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động; bồi dưỡng thêm các loại thức uống bổ dưỡng như: Nước yến, đông trùng hạ thảo, nước chanh đường, nước Orezon, sữa chua cho người lao động trong dịp nắng nóng. Người lao động được chi tiền may đồng phục với mức 5 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, còn trang bị thêm phương tiện làm việc bằng áo khoác gió. Nữ lao động Công ty được tặng thêm 1 bộ áo dài truyền thống với mức 1 triệu đồng/người. Vào các dịp lễ tết, Công ty tri ân người lao động bằng nhiều quà tặng hiện vật có giá trị và thiết thực với cuộc sống (quạt cây, nồi chiên không dầu, nồi lẩu, nướng..). Công ty tiếp tục duy trì chúc mừng và tặng quà sinh nhật người lao động với mức 500.000 đồng/người. Từ đầu năm 2025, mức quà sinh nhật đã tăng lên 1.000.000 đồng/người. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa để “Cảm ơn người lao động” đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty.

Năm 2025, Công ty tiếp tục tổ chức 5 đợt tham quan nghỉ mát Hạ Long (Quảng Ninh) cho gần 1 nghìn cán bộ, người lao động. Đặc biệt, Công ty còn tổ chức cho gần 100 công nhân viên, người lao động tiêu biểu đi tham quan, học tập tại Singapore và Malaysia, tạo điều kiện cho người lao động được nâng cao hiểu biết về các quốc gia phát triển trong khu vực, tạo thêm động lực cho người lao động tích cực thi đua, lao động sản xuất. Cùng với việc chăm lo đời sống người lao động, Công ty còn thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng với tổng số tiền ủng hộ cho các hoạt động trong năm là 7,7 tỷ đồng. Các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực đã thu được kết quả tích cực, trong đó tiêu biểu với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong giai đoạn 2020 - 2025, Công ty có 1.339 sáng kiến, giải pháp, với tổng giá trị làm lợi 284 tỷ đồng.

Năm 2024, Công ty đã có 147 đề tài, sáng kiến của 408 tác giả được Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận, làm lợi khoảng 16 tỷ đồng; có 74 tập thể lao động tiên tiến, 229 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở; 80 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 874 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; 522 cá nhân lao động tiên tiến. Công tác thi đua, khen thưởng được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công ty lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, theo đúng quy định, đã thu hút, khơi dậy được tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, người lao động tích cực tham gia, hướng ứng, triển khai thực hiện phong trào thi đua vào sự phát triển bền vững của công ty.

Các suất ăn cho người lao động đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngày làm việc hiệu quả

Trong giai đoạn 2020-2025, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước (tổng doanh thu tăng 151%, nộp ngân sách tăng tăng 438%, lợi nhuận trước thuế tăng 786%, thu nhập bình quân tăng 222%). Kết quả đó là cả quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, người lao động Công ty với tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, quyết tâm vượt khó và tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hương Giang