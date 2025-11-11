Cần phản ánh sát tình hình thực tiễn

Đồng chí Đỗ Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Soạn thảo. Các dự thảo văn kiện, theo đồng chí đã được chuẩn bị công phu, thể hiện rõ nhiều điểm mới về tư duy, tầm nhìn và cách tiếp cận, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Tuy nhiên, theo đồng chí, đối với Dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Soạn thảo cần tiếp tục hoàn thiện để phản ánh sát thực hơn tình hình thực tiễn. Cụ thể, cần bổ sung nội dung “quản lý an toàn thực phẩm còn bất cập; việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp” vào phần hạn chế liên quan đến an sinh xã hội (trang 12).

Đồng thời, bổ sung nội dung “Mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm tự học, học thường xuyên để đáp ứng yêu cầu công tác” vào phần nói về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (trang 45). Theo đồng chí, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, ngoài kiến thức nền tảng được đào tạo, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng rèn luyện, tự học để nâng cao năng lực, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Ban Soạn thảo cần thống nhất sử dụng cụm từ “các tổ chức chính trị - xã hội” thay cho “các đoàn thể”. Vì trước đây, các tổ chức như Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam thường được gọi là “các đoàn thể nhân dân”. Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp hiện hành, đây là “các tổ chức chính trị - xã hội”, vì vậy cần thống nhất cách diễn đạt cho phù hợp.

Đối với Dự thảo Chương trình hành động, đồng chí đề nghị bổ sung cụm từ “gương mẫu thực hiện trách nhiệm công dân” vào nội dung “thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của đảng viên đang công tác, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú”. Việc bổ sung này nhằm nhấn mạnh vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó của đảng viên với cộng đồng dân cư, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Huy Thắng