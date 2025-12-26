Hỗ trợ thực chất, hiệu quả cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều biến động, việc tiếp sức cho khu vực kinh tế tư nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Vì vậy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023, với kỳ vọng giúp cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Công ty TNHH Thành Tiến (CCN Đồng Sóc) chuyên sản xuất cửa thép chống cháy, gia công kim loại tấm, thang máy, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, bức tranh phát triển doanh nghiệp của Phú Thọ ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng dần qua từng năm, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, sự xuất hiện của các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ hiện đại cho thấy khả năng thích ứng nhanh trước biến động thị trường.

Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa của Phú Thọ vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn mang tính lâu dài. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế, sức cạnh tranh chưa thực sự vững chắc. Tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo còn thấp... Những tồn tại này đặt ra yêu cầu tỉnh phải có các giải pháp hỗ trợ đồng bộ, bài bản và mang tính chiến lược hơn.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tham gia các cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị.

Từ việc nhận diện rõ những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ, Phú Thọ đang xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên 3 trụ cột chính. Trước hết là thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và thích ứng với xu thế kinh tế số. Thứ hai là bảo đảm doanh nghiệp được tiếp cận các nguồn lực một cách minh bạch, công bằng, từ vốn, đất đai đến thông tin thị trường. Tiếp đó là từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ và hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030 được xác định là bước đi chiến lược, tạo nền tảng cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Theo mục tiêu đề ra, mỗi năm tỉnh phấn đấu có từ 2.500 đến 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa lên khoảng 25.000 vào năm 2030. Khu vực này được kỳ vọng sẽ đóng góp từ 40-45% tốc độ tăng trưởng GRDP và chiếm khoảng 25-30% tổng thu ngân sách địa phương, trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế tỉnh.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được kỳ vọng trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế tỉnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu, từ đầu năm 2025 đến nay, UBND tỉnh đã triển khai nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích doanh nghiệp tham gia các cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị. Song song với đó là các hoạt động hỗ trợ pháp lý, tư vấn thủ tục hành chính, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, mặt bằng sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tổ chức nhiều diễn đàn kết nối doanh nghiệp với các đối tác trong nước và nước ngoài, đặc biệt tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU...

Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin kịp thời, hỗ trợ pháp lý, tư vấn cơ hội đầu tư, kinh doanh; bảo đảm doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất phù hợp với quy hoạch; triển khai các chính sách tín dụng, tài chính linh hoạt; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực quản trị, marketing, công nghệ và kỹ năng nghề.

Thực tế cho thấy, khi được đầu tư đúng hướng, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoàn toàn có thể tạo ra những bước tiến đáng kể. Công ty Cổ phần Đầu tư và Truyền thông Minh Đạt (xã Bình Xuyên) là một ví dụ điển hình. Được thành lập năm 2016, doanh nghiệp đã chủ động đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, tập trung vào thiết kế và thi công các sản phẩm quảng cáo, truyền thông chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Nhờ định hướng phát triển phù hợp, Minh Đạt nay đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ và tập đoàn lớn trong và ngoài tỉnh. Câu chuyện thành công này cho thấy, nếu được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, thị trường và nguồn lực, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vươn lên khẳng định vị thế của mình.

Với định hướng và giải pháp đồng bộ, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo ra khuôn khổ quan trọng để Phú Thọ thu hút mạnh mẽ hơn nguồn vốn đầu tư tư nhân, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Khi các chính sách đi vào cuộc sống, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực đổi mới quản trị, nâng cao trình độ công nghệ, chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tới.

Lê Minh