Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc thăm, làm việc với 6 xã

Chiều 25/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã đến thăm, làm việc tại các xã: Thanh Ba, Quảng Yên, Hoàng Cương, Đông Thành, Chí Tiên, Liên Minh để nắm bắt tình hình trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau gần 6 tháng vận hành theo mô hình mới, bộ máy chính quyền các xã: Thanh Ba, Quảng Yên, Hoàng Cương, Đông Thành, Chí Tiên, Liên Minh đã cơ bản ổn định. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã khắc phục những khó khăn, hạn chế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Theo đó, công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công được thực hiệu quả; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến trung bình đạt 95,86%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 99%, một số xã đạt mức cao về số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Về lĩnh vực an sinh xã hội và giáo dục đào tạo, y tế ổn định. 100% số xã duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo kế hoạch đề ra. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ước đạt 88,2%. Các hoạt động văn hóa - thể thao, đền ơn đáp nghĩa, quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc như: Hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động và làm việc tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ chưa theo kịp nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế xuống cấp.

Đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công được các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tỷ lệ trung bình giải ngân vốn đầu tư công 6 xã đạt 71,11%.

Lãnh đạo xã Thanh Ba nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền mới.

Tại buổi làm việc, các địa phương đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức cấp xã theo vị trí việc làm; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các lĩnh vực: chuyển đổi số, đất đai, tài chính - ngân sách... Hỗ trợ kinh phí đầu tư, xây dựng và sửa chữa hệ thống điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế. Quan tâm quy hoạch, đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối các địa phương và khu, cụm công nghiệp; quan tâm khắc phục hậu quả dịch tả lợn Châu Phi tại các xã bị ảnh hưởng nặng nề; triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; đảm bảo hành lang đê; phòng chống sạt lở đất đồi...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các xã trong quá trình vận hành mô hình chính quyền mới.

Để tiếp tục vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã tập trung phân công, phân nhiệm đội ngũ cán bộ. Phát huy tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết liệt và linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Chủ động và kịp thời nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, các sở, ngành đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bám sát định hướng, chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất và Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, để xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin, giải đáp kiến nghị của các địa phương.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu, tiếp tục đặt ra quyết tâm cao, quyết liệt chỉ đạo trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại đơn vị, công trường, dự án. Kịp thời có những giải pháp xử lý vướng mắc ở từng khâu, nhất là về thủ tục đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án...

Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành rà soát, tổng hợp, đề xuất phương án để tham mưu UBND tỉnh giải quyết. Đồng thời nhấn mạnh mỗi địa phương phải lấy nội lực là chính, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Đức Anh