Khởi công xây dựng cầu dân sinh Đoàn Kết tại xã Xuân Đài

Ngày 25/12, xã Xuân Đài và Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh Đoàn Kết tại khu Ai Mười, nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân và bảo đảm giao thông.

Đại diện Tập đoàn T&T Group trao tài trợ xây dựng cầu Đoàn Kết cho xã Xuân Đài.

Cơn bão số 10 đã gây ra nhiều điểm sạt lở đất, thiệt hại hoa màu, nhà ở và hạ tầng giao thông tại xã Xuân Đài. Đặc biệt, cây cầu sắt qua sông Bứa – tuyến giao thông huyết mạch phục vụ đời sống, sản xuất của hơn 600 hộ dân các xóm Đống Cả, Dụ, Ai Mười đã bị nước lũ cuốn trôi, kéo lệch khỏi vị trí ban đầu khoảng 200m.

Trước tình hình cấp bách đó, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với địa phương triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Xã Xuân Đài đã chủ động huy động lực lượng tại chỗ, tận dụng vật tư sẵn có để xử lý tạm thời các điểm hư hỏng; bắc cầu tạm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; đồng thời tích cực kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh Đoàn Kết tại xã Xuân Đài.

Trên cơ sở đề nghị của UBND xã Xuân Đài và ý kiến thống nhất của Sở Tài chính, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương tiếp nhận tài trợ của Tập đoàn T&T Group để xây dựng công trình cầu dân sinh tại khu Ai Mười. Đây là quyết định kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với đời sống Nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai và khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Dự án cầu dân sinh Đoàn Kết có tổng mức đầu tư 6,2 tỷ đồng, bắc qua suối Xuân – một phụ lưu của sông Bứa, thuộc địa phận xã Xuân Đài. Cầu được xây dựng cách vị trí cầu cũ khoảng 150m về phía hạ lưu, dài gần 50m; đường đầu cầu đạt tiêu chuẩn đường cấp B, mặt đường rộng 5m, nền đường rộng 6m.

Quân Lâm


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đoàn kết UBND tỉnh Nhân dân Cầu dân sinh tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai Ổn định đời sống khởi công Phát triển kinh tế Xây dựng nông thôn mới
