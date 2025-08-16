Cẩn trọng tham gia giao thông trên Quốc lộ 6 dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần. Theo thông lệ hàng năm, lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 – tuyến huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc sẽ tăng đột biến khi người dân trở về quê hoặc đến các điểm du lịch nổi tiếng như: Mai Châu, Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên... Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông khi tuyến đường này đi qua địa hình miền núi phức tạp, nhiều đoạn quanh co, đèo dốc, thời tiết thất thường và có nhiều “điểm đen” về an toàn giao thông.

Thực tế thời gian qua cho thấy, trên Quốc lộ 6 đã liên tiếp ghi nhận các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Điển hình, chiều 5/8 vừa qua, tại khu vực dốc Cun (phường Thống Nhất, TP Hòa Bình) đã xảy ra vụ lật xe khách mang biển kiểm soát 50F-052.XX khi đang di chuyển theo hướng Sơn La – Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bị mất phanh khi đang đổ đèo, dẫn đến lật ngang. Trên xe có 8 người, khiến 4 người bị thương và một người tử vong tại chỗ.

Vụ lật xe khách chiều ngày 5/8/2025 tại dốc Cun, khu vực dốc Cun (phường Thống Nhất, khiến 4 người bị thương và một người tử vong tại chỗ.

Chỉ ít ngày sau, vào khoảng 0 giờ 35 phút ngày 13/8, tại Km130+900, thuộc xóm Suối Rút, xã Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi xe tải biển số 29H-330.XX do anh C.B.T. (sinh năm 2000, trú tại Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông hướng Hà Nội – Sơn La, đã lao vào tường phòng vệ lốp bên phải, tự gây tai nạn. Hậu quả, lái xe tử vong tại chỗ; phương tiện và hàng hóa (sữa đóng hộp) bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe không làm chủ tốc độ. Trước đó, tuyến đường này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng với nguyên nhân chủ yếu là lái xe chủ quan, không làm chủ tốc độ khi xuống dốc, điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, hoặc xử lý chậm khi gặp sự cố kỹ thuật. Các đoạn tuyến được đánh giá có nguy cơ cao về tai nạn gồm: Km145+000 – Km147+000; Km145+200 – Km145+500; khu vực từ Km147 – Km148; Km110+032... Đây đều là những khu vực đèo dốc, cua gấp, tầm nhìn hạn chế.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ sắp tới, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lên kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát tốc độ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Một số điểm lánh nạn trên đèo đã được xây dựng để giảm rủi ro cho phương tiện gặp sự cố. Các lỗi vi phạm sẽ bị xử lý kiên quyết, tập trung vào hành vi lạng lách, đánh võng, đi sai phần đường, vượt quá tốc độ, chở quá tải trọng, điều khiển phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật. Cục Đường bộ Việt Nam đang rà soát, tổng hợp và đề xuất phương án xử lý các “điểm đen” trên tuyến theo quy định, nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Các chuyên gia và lực lượng chức năng khuyến cáo, để di chuyển an toàn trên Quốc lộ 6, đặc biệt qua các đoạn đèo dốc, người điều khiển phương tiện cần: Giữ tốc độ thấp, ổn định, tránh tăng tốc hoặc giảm tốc đột ngột, đặc biệt khi vào cua hoặc xuống dốc. Không phanh gấp: Việc phanh đột ngột dễ gây trượt bánh, lật xe, nhất là khi đường trơn hoặc có sỏi đá. Tuân thủ nguyên tắc “lên số nào, xuống số đó” khi qua đèo để tận dụng phanh động cơ, giảm tải cho hệ thống phanh. Quan sát và tuân thủ biển báo giao thông, đặc biệt các biển cảnh báo cua gấp, dốc cao, khu vực thường xảy ra sạt lở.

Bên cạnh đó, khi điều khiển phương tiện cần giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, tránh vượt tại các đoạn đường hẹp, khuất tầm nhìn. Kiểm tra hệ thống phanh, lốp, đèn chiếu sáng, cần gạt nước trước khi xuất phát. Cẩn trọng khi trời sương mù hoặc mưa: Bật đèn chiếu gần, giảm tốc độ, đi đúng làn để kịp xử lý tình huống bất ngờ. Không sử dụng điện thoại, không uống rượu bia khi lái xe; giữ tinh thần tỉnh táo và tập trung cao độ.

Một số lái xe có kinh nghiệm di chuyển trên các tuyến đường núi cho rằng, trước mỗi chuyến đi dài qua đèo dốc, nên tìm hiểu trước cung đường, địa hình và các điểm nguy hiểm để chủ động xử lý. Quốc lộ 6 không chỉ là tuyến đường huyết mạch nối liền các tỉnh miền núi phía Bắc, mà còn là cung đường du lịch hấp dẫn với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Tuy nhiên, vẻ đẹp này cũng đi kèm với những thách thức lớn về an toàn giao thông. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh là thời điểm vui tươi, sum vầy. Để niềm vui trọn vẹn, mỗi người tham gia giao thông cần ý thức rõ rằng, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Vì vậy, hãy đặt an toàn lên hàng đầu, chấp hành nghiêm luật giao thông, chủ động phòng ngừa rủi ro để mỗi chuyến đi trên Quốc lộ 6 trở thành hành trình an toàn, bình an trở về.

Lê Chung