Cảnh báo mưa dông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ, từ chiều tối 5/8/2025 đến đêm, rạng sáng 6/8/2025, tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa các nơi phổ biến từ 20 – 40mm, có nơi trên 100mm.
Theo dự báo, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn (>50mm/3h) tại các địa phương: Minh Đài, Yên Lập, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Đoan Hùng, Thanh Ba, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Tam Nông, Phong Châu, Phù Ninh, Lâm Thao, Việt Trì, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Đảo, Hòa Bình, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong, Lạc Thủy, Yên Thủy, Mai Châu, Đà Bắc, Lạc Sơn, Tân Lạc.
Dự báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Từ ngày 07/8/2025 mưa giảm, trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông vài nơi.
