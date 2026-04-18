Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian gần đây, một số đối tượng xấu giả danh cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường để lừa đảo người dân. Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Phúc tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Tháng 3 vừa qua, ông Lê Hồng Tiến, trú tại tổ dân phố Láp, phường Vĩnh Phúc là nạn nhân của một vụ lừa đảo liên quan đến thủ tục đất đai. Ông nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Phúc, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nhà đất trực tuyến và yêu cầu nộp khoản phí 11.000 đồng. Tin tưởng làm theo, ông thực hiện các bước theo hướng dẫn, bao gồm liên kết tài khoản ngân hàng để thanh toán lệ phí. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông phát hiện số tiền 170 triệu đồng trong tài khoản đã bị rút trái phép.

Ông Lê Hồng Tiến kể lại quá trình đối tượng hướng dẫn ông thực hiện các thao tác qua mạng xã hội nhằm mục đích lừa đảo.

Theo nạn nhân, các đối tượng hướng dẫn thao tác qua mạng xã hội, yêu cầu mở camera điện thoại để “xác thực thông tin”, từ đó thu thập dữ liệu sinh trắc học và chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Qua tìm hiểu, thủ đoạn của các đối tượng thường là gọi điện thoại, nhắn tin qua các ứng dụng như Zalo, Facebook... tự xưng là cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công; thông báo người dân có hồ sơ cần xử lý, bổ sung hoặc yêu cầu nộp phí trực tuyến. Các đối tượng cũng hướng dẫn cài đặt ứng dụng lạ, gửi đường link giả mạo, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc đề nghị chuyển tiền để “nộp lệ phí”, “xử lý hồ sơ nhanh”. Sau khi tạo được lòng tin, chúng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thậm chí xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của người dân.

Đại diện cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các số điện thoại lạ. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ không yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội hay truy cập các đường link không rõ nguồn gốc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Phúc cũng khẳng định không thực hiện thu phí, lệ phí thông qua điện thoại, mạng xã hội hoặc yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Mọi khoản phí (nếu có) đều được thực hiện theo đúng quy định, công khai và nộp trực tiếp tại cơ quan hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân quan trọng như số CCCD, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác minh; không truy cập các đường link lạ. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, người dân cần chủ động ngắt cuộc gọi, liên hệ trực tiếp Trung tâm Phục vụ Hành chính công hoặc UBND địa phương để kiểm tra thông tin, đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Trong bối cảnh các dịch vụ công ngày càng được số hóa, việc nâng cao cảnh giác và chủ động xác minh thông tin là biện pháp quan trọng giúp người dân bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Thuý Hường