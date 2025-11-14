Cảnh báo tình trạng phạm tội tuổi vị thành niên

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ việc gây rối an ninh trật tự mà nguyên nhân đều do thanh, thiếu niên gây ra. Tình trạng này khiến dư luận lo lắng, gây bất an trong cộng đồng; các cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn trong công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên.

Những vụ việc điển hình

Ngày 27/10/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Việt Trì phát hiện tài khoản TikTok “các trẻ vriii” đăng tải nội dung, hình ảnh nhóm thanh niên tụ tập đông người, cầm theo hung khí, có hành vi kích động, rủ rê tổ chức “giải Hạc Trì Open” - một hình thức thách thức, cổ vũ bạo lực, hẹn nhau tụ tập cuối tuần để “thi đấu” và “ký giấy sinh tử”. Nhóm này còn kêu gọi học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn tham gia, đồng thời treo thưởng bằng tiền mặt cho các “giải đấu”.

Ngay sau khi phát hiện, Công an phường Việt Trì đã khẩn trương xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan và xác định được nhóm thanh, thiếu niên trên cư trú tại các khu Minh Tân, Thông Đậu, Hòa Phong, Minh Bột, Hồng Hải và Đoàn Kết. Lực lượng Công an đã triệu tập, làm việc, răn đe, giáo dục 16 thanh, thiếu niên có liên quan; yêu cầu gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội, đồng thời phối hợp với gia đình, chính quyền khu dân cư trong việc quản lý, giám sát, không để tái phạm.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 25 bị cáo là thanh, thiếu niên, bị truy tố về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Mới đây, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử 25 bị cáo trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Giết người” do Lê Đỗ Đức Mạnh (sinh năm 2008) và Ngô Gia Huy (sinh năm 2006), đều trú tại phường Âu Cơ cầm đầu. Đáng chú ý, trong số này có tới 21 bị cáo dưới 18 tuổi.

Theo cáo trạng, rạng sáng 1/2/2025 (tức Mùng 4 Tết Nguyên đán), nhóm thanh, thiếu niên do Huy và Mạnh cầm đầu chuẩn bị sẵn hung khí gồm gậy kim loại, tuýp sắt, phóng lợn... rồi điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, cản trở giao thông trong quá trình di chuyển từ phường Phong Châu xuống phường Việt Trì. Nhóm này xác định rõ, gặp ai trên đường sẽ đánh người đó.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Tất Thành (phường Vân Phú), nhóm của Huy và Mạnh gặp Vũ Tiến Quân (sinh năm 2007, trú tại phường Phong Châu) nên dồn đuổi. Do sợ hãi, Quân điều khiển xe bỏ chạy, lao lên vỉa hè, bị tai nạn dẫn đến tử vong.

Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Hà Giang cho biết: Trước khi gây ra vụ án mạng, nhóm của Huy và Mạnh đã từng gây thương tích cho một nhóm thanh niên ở xã Xuân Lũng. Căn cứ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Gia Huy 14 năm tù, Lê Đỗ Đức Mạnh 5 năm 6 tháng tù; các bị cáo khác nhận mức án tương xứng. Điều đáng tiếc là nhiều bị cáo vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, chỉ vì phút bốc đồng, thiếu kiềm chế mà phải trả giá bằng cả tương lai. Đây là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em mình, nhất là vào dịp lễ, Tết.

Cùng chung tay ngăn chặn

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 19 vụ việc với 214 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên. Trong đó, đã khởi tố 19 vụ với 197 bị can, thu giữ 89 xe mô tô, 60 điện thoại di động cùng nhiều hung khí các loại. Đáng chú ý, có nhiều em mới chỉ 15 - 16 tuổi, vẫn đang đi học.

Qua điều tra cho thấy, phần lớn các vụ việc đều bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống: Chỉ một ánh nhìn, một lời nói thách thức, hay một bình luận trên mạng xã hội cũng có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều em muốn thể hiện bản thân, coi việc mang hung khí là “ngầu”, là “bản lĩnh”, mà không nhận thức được hậu quả nghiêm trọng của hành vi đó.

Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ sự buông lỏng quản lý của gia đình, khi cha mẹ mải làm ăn, ít quan tâm, định hướng con cái; cùng với ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, nơi tràn lan các clip cổ súy bạo lực, lối sống “ảo”, khiến một bộ phận thanh, thiếu niên bị lôi kéo, bắt chước hành vi lệch chuẩn. Trước thực trạng này, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp: Tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập mang hung khí; phối hợp với các trường học, đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Để ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, gia đình, nhà trường và xã hội cần chung tay giáo dục, định hướng cho các em lối sống lành mạnh, ý thức chấp hành pháp luật. Và hơn hết, mỗi bạn trẻ hãy ghi nhớ: Không có “oai hùng” nào đến từ bạo lực, cũng không có “bản lĩnh” nào khi coi thường pháp luật, bởi chỉ một phút bốc đồng có thể đánh đổi cả tương lai.

Huy Thắng