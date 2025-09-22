Cảnh sát đưa nạn nhân bị ngã xuống giếng hẹp lên

{title}
Thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22/9, gia đình ông B.V.V ở xóm Hợp Thung, xã Cao Dương không thấy ông V, sinh năm 1959 ở trong nhà. Liên lạc qua điện thoại không được, gia đình tổ chức tìm kiếm. Phát hiện đôi dép tông ở gần giếng nước sau nhà, nghi ông V bị ngã xuống giếng, người nhà đã dùng dây mò và thấy có người.
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân từ giếng lên.
Tuy nhiên, do miệng giếng quá hẹp, đường kính chỉ 60cm, gia đình không thể tiếp cận đưa người lên được nên đã báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lương Sơn thuộc phòng PC07, Công an tỉnh Phú Thọ đã đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Cao Dương triển khai tìm kiếm nạn.
Tại hiện trường, giếng nước của gia đình ông V đang dùng sâu khoảng 10m, hơn 3m nước nhưng thành giếng chỉ cao khoảng 40cm, không có nắp đậy.
Giếng nước nơi xảy ra vụ việc.
Đến 16 giờ 40 phút, bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, các chiến sĩ đã đưa được thi thể ông V lên và bàn giao cho cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm theo quy định trước khi bàn giao cho gia đình mai táng.
