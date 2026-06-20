Cao Dương gỡ khó từ cơ sở

Là một trong những địa bàn “nóng” về đơn thư, khiếu kiện, sau sáp nhập, lãnh đạo xã Cao Dương đã chú trọng thực hiện công tác tiếp dân; lắng nghe ý kiến Nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Từ đó xây dựng chính quyền thực sự sát dân, gần dân, vì dân.

Lắng nghe ý kiến Nhân dân

Xã Cao Dương có tổng diện tích gần 114km2, dân số gần 37.000 người với 48 thôn, xóm. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ trên địa bàn xã diễn ra khá sôi động. Hiện nay, xã có 145 doanh nghiệp, 18 hợp tác xã thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 974 cơ sở, doanh nghiệp và hộ kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang hoạt động.

Hiện nay, xã đang tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án Khu nhà ở và Chợ trung tâm tại thôn Chợ Bến và thôn Lai Trì; 2 dự án đường dây điện (đường dây và trạm biến áp 110kV Kim Bôi; đường dây 110kV cấp điện cho Nhà máy Xi măng Hoàng Long Hòa Bình) và 7 dự án khác đang triển khai trên địa bàn.

Theo kế hoạch đầu tư công năm 2026, trên địa bàn xã có 79 công trình, dự án với tổng nguồn vốn 132 tỷ đồng. Những con số trên cho thấy khối lượng công việc, những vấn đề phát sinh cần giải quyết trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền xã Cao Dương sau sáp nhập là rất lớn.

Thường trực Đảng uỷ xã Cao Dương trực tiếp đi cơ sở, lắng nghe ý kiến đảng viên, Nhân dân tại thôn Trung Báo.

Đồng chí Cao Xuân Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã cho biết: Ngay khi chính quyền mới đi vào hoạt động, Thường trực Đảng uỷ xã xác định phải đặc biệt coi trọng việc tiếp dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo. Thường trực Đảng ủy xã đã duy trì chế độ giao ban hàng tuần, Ban Thường vụ Đảng ủy họp hàng tháng, họp đột xuất và khi cần thiết, thường xuyên xây dựng kế hoạch làm việc với các cấp ủy chi bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn để nắm bắt, kiểm tra tình hình, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc. Qua đó, nhiều khó khăn, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận và xử lý ngay từ sớm; hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị được giữ vững, ổn định, không để xảy ra tình trạng gián đoạn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ Nhân dân.

Tập trung giải quyết các vấn đề nóng

Một trong những vấn đề nóng nhất trên địa bàn xã là công tác quản lý đất đai. Hoạt động quản lý đất đai được chính quyền xã Cao Dương triển khai theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã tiếp nhận 289 hồ sơ về đất đai (130 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 112 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và 47 hồ sơ đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Xã đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm đã xử lý 27 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 242 triệu đồng; kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu đình chỉ thi công đối với 4 trường hợp vi phạm về đầu tư xây dựng.

Để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong Nhân dân, Cao Dương đã đẩy mạnh công tác tiếp dân. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã tiếp công dân 2 ngày/tháng, tiếp 8 lượt công dân; đồng chí Chủ tịch UBND xã tiếp công dân 4 ngày/tháng và tiếp công dân đột xuất được 46 lượt. Nội dung kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Trong các cuộc tiếp dân, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã cũng đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh về các vấn đề vệ sinh môi trường. Do đó, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân, nhất là các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; duy trì hoạt động thu gom rác thải tại một số khu dân cư.

Xã cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở chăn nuôi vi phạm; tổ chức đối thoại với Nhân dân liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác đá và sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn. Một số khó khăn, vướng mắc giữa các hộ dân thôn Đồng Om giữa Công ty Xi măng Hoàng Long Hòa Bình và các doanh nghiệp liên quan đã được tháo gỡ. Vấn đề thi công gây ảnh hưởng đến đường giao thông tại thôn Sấu Hạ cũng đã nhanh chóng được giải quyết sau khi Bí thư Đảng uỷ xã tiếp dân, đi kiểm tra hiện trường và có ý kiến chỉ đạo...

Từ sự vào cuộc tích cực của chính quyền, các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong Nhân dân đã được tháo gỡ, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Trong 5 tháng đầu năm 2026, xã đã thực hiện đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 305 hộ kinh doanh (trong đó có 240 hộ đăng ký mới). Kinh tế tiếp tục duy trì phát triển ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt hơn 6.300 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 113 tỷ đồng.

Dương Liễu