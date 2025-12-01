Cao Phong đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sau Đại hội Đảng bộ xã Cao Phong lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Đồng thời xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Người dân xã Cao Phong trồng cam theo quy trình VietGAP, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm

Cuối tháng 11, cam Cao Phong bắt đầu thu hoạch rộ. Cam vàng óng trên những triền đồi và sạp hàng dọc quốc lộ 6. Từ khắp các nhà vườn đến hộ kinh doanh đều phấn khởi, bởi thủ phủ cam năm nay đã vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, đón mùa vàng bội thu, giá ổn định. Cán bộ, đảng viên hồ hởi chờ đón Lễ hội cam Cao Phong năm 2025, dịp để người dân tự hào quảng bá thương hiệu cam trứ danh được vun đắp từ những chủ trương, chính sách hỗ trợ hiệu quả và nỗ lực chăm sóc, áp dụng khoa học kỹ thuật. Lễ hội cam năm nay kết hợp với Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với chủ đề “Nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ số”. Đây cũng chính là định hướng trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhằm nâng cao giá trị nông sản của địa phương.

Sau sáp nhập từ các xã Thu Phong, Hợp Phong và thị trấn Cao Phong cũ, Đảng bộ xã Cao Phong hiện có 60 tổ chức Đảng trực thuộc với 1.839 đảng viên. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I xác định 17 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 đột phá chiến lược, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, gồm 9 chương trình cụ thể cùng những mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng.

Thường trực Đảng ủy xã Cao Phong nắm tình hình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tại Công an xã

Chương trình đầu tiên, quan trọng nhất được xác định là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, xã đề ra các giải pháp đồng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Xã đã sắp xếp, ổn định tổ chức Đảng trực thuộc, kịp thời chỉ định các chức danh lãnh đạo, quản lý; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư. Từng bước hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành từ Đảng ủy, chính quyền đến hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn, bảo đảm nguyên tắc tập trung, thống nhất, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cá nhân, tập thể.

Nhằm khai thác thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa, cây ăn quả có múi, xã xác định rõ chương trình phát triển ngành nông nghiệp bền vững. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, an toàn, hữu cơ; xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất - chế biến - tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị nông sản, nhất là các cây chủ lực cam, mía. Triển khai hiệu quả Đề án tái canh cây ăn quả có múi; giữ vững Chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm cam Cao Phong; phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, mở rộng thị trường, hướng tới xuất khẩu bền vững; phát triển số lượng, chất lượng sản phẩm OCOP. Hiện nay, xã có gần 500 ha cam, quýt; diện tích đang cho thu hoạch gần 187 ha, sản lượng trên 3.200 tấn. Cây mía duy trì diện tích gần 250 ha. Xã đã xây dựng được 9 sản phẩm OCOP 3 - 4 sao như: Nước cam tươi lên men, cam quà tặng cao cấp 3T Farm, mứt cam, rượu cam, na đỉnh Cun...

Nhằm tăng thu ngân sách và phát triển toàn diện, bền vững, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng xác định rõ các chương trình hành động về: Phát triển kinh tế tư nhân, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp , thương mại - dịch vụ và du lịch; xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa. Trong đó, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến; triển khai hiệu quả Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”...

Bí thư Đảng ủy xã Cao Phong Nguyễn Thanh Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết xóm Chằng Ngoài, đồng thời nắm tình hình cơ sở

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương tổ chức nghiêm việc quán triệt, triển khai thực hiện chương trình hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả ở từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Quá trình thực hiện gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và sơ kết, rút kinh nghiệm, đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Minh chứng rõ nét cho mục tiêu nghị quyết đang từng bước đi vào cuộc sống là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở xã dần hoạt động ổn định, hiệu quả. Năm 2025, kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa - xã hội được quan tâm, an ninh trật tự đảm bảo. Nổi bật, thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 3,5 tỷ đồng, đạt 291% chỉ tiêu UBND tỉnh và HĐND xã giao; thu ngân sách địa phương ước thực hiện 305,5 tỷ đồng, vượt 18% dự toán giao. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 2.474 hồ sơ trực tuyến, không có hồ sơ quá hạn. 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo lộ trình đến năm 2030; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,39%... Đây là nền tảng quan trọng để Cao Phong vững tin bước vào năm 2026, tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đã đề ra.

Cẩm Lệ