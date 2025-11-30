Hội nghị tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” theo Quyết định số 939/QĐ-TTg; triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Ảnh: baochinhphu.vn).

Sau 8 năm triển khai, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025 (Đề án 939) đã đạt được những thành tựu vượt trội, khẳng định hiệu quả của một chủ trương đúng đắn và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 100% mục tiêu của Đề án hoàn thành và vượt kế hoạch, tạo nên phong trào khởi nghiệp rộng khắp. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai bài bản, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bám sát định hướng của Thủ tướng Chính phủ.

Các chỉ tiêu chuyên môn ghi nhận kết quả vượt bậc với gần 85% hội viên phụ nữ được tuyên truyền về việc làm và khởi nghiệp, đạt 121% mục tiêu. 100% cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ, vượt 7,4% so với kế hoạch. Đặc biệt, các cấp Hội đã hỗ trợ trên 118.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, vượt 593% mục tiêu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”

(Ảnh: baochinhphu.vn).

Với kinh tế tập thể, đã thành lập mới gần 1.700 HTX và hơn 6.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, gấp hơn 6 lần mục tiêu đề ra. Hoạt động tư vấn - hỗ trợ doanh nghiệp đạt kết quả nổi bật với 130.000 doanh nghiệp nữ mới thành lập được đồng hành, hỗ trợ, đạt mức 130% kế hoạch. Cuộc thi “Phụ nữ Khởi nghiệp” trở thành dấu ấn đặc sắc của Đề án, thu hút gần 41.600 đề xuất/ý tưởng, hơn 2.500 dự án dự thi cấp Trung ương mỗi năm...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tiếp nối thành công của Đề án 939, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415), trong đó trọng tâm cập nhật các yêu cầu mới của nền kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị (ESG) ngày càng giữ vai trò trọng yếu. Quan điểm của Đề án nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức xã hội về vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo; xây dựng văn hóa khởi nghiệp; phát huy nguồn lực, liên kết hệ sinh thái giữa Nhà nước - chuyên gia - doanh nghiệp - tổ chức xã hội.

Mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2026-2035, sẽ có 90% hội viên phụ nữ được tuyên truyền về khởi nghiệp; 90% cán bộ Hội được bồi dưỡng chuyên môn; 75.000 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ được tư vấn - hỗ trợ pháp lý; 50.000 doanh nghiệp áp dụng tiêu chí ESG; 25.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; 30.000 doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số; tỷ lệ nữ lãnh đạo trong kinh doanh đạt 35%.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh truyền thống lịch sử hào hùng của phụ nữ Việt Nam trong các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời kỳ hòa bình, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành và chú trọng triển khai các cơ chế chính sách nhằm phát huy vị thế của phụ nữ, bảo đảm bình đẳng giới vì công bằng, tiến bộ xã hội; tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát huy trí tuệ vào công cuộc phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả nổi bật mà Hội LHPN Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong 8 năm triển khai Đề án 939, Thủ tướng nhấn mạnh 5 điểm sáng về kết quả thực hiện đề án. Những kết quả này không chỉ phản ánh tính đúng đắn của chủ trương hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, mà còn cho thấy sức sáng tạo, ý chí vươn lên và đóng góp ngày càng lớn của phụ nữ Việt Nam vào hành trình phát triển đất nước...

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 2415 trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Hội LHPN Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hỗ trợ, lấy nâng cao năng lực số, năng lực quản trị, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng tiếp cận tài chính làm trọng tâm.

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường kết nối giữa Nhà nước - doanh nghiệp - các tổ chức quốc tế - chuyên gia, thúc đẩy hợp tác công tư trong đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nữ.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN Việt Nam triển khai Đề án; trong đó tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, chính sách, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn, nguồn lực đất đai, tài nguyên, công nghệ, thị trường...

Các tỉnh, thành phố xác định rõ việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện, vận động toàn xã hội ủng hộ phong trào phụ nữ khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 61 tập thể, 84 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; 50 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án“Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”. Trong đó, Hội Liệp hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ cùng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân phụ nữ tiêu biểu được nhận Bằng khen.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã triển khai vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ.

Lệ Oanh