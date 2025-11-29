Đập tan chiến dịch xuyên tạc công tác cán bộ trước thềm Đại hội Đảng

Bài 2: “Lá chắn” bảo vệ cán bộ trong thời đại số (tiếp theo và hết)

Âm mưu xuyên tạc công tác cán bộ không chỉ là những đòn tấn công truyền thông đơn lẻ, mà là một chiến dịch được tổ chức bài bản, liên tục, có mục tiêu rõ ràng, nhằm gây nghi ngờ, chia rẽ và làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để làm thất bại chiến dịch xuyên tạc công tác cán bộ, không chỉ là bóc gỡ tin giả hay xử lý các tài khoản xấu độc, mà cần một hệ thống giải pháp đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh của tổ chức Đảng với pháp luật, công nghệ và truyền thông.

Tăng “đề kháng” trước cơn bão tin giả

Trong mọi hoàn cảnh, bản lĩnh chính trị là yếu tố đầu tiên bảo vệ Đảng trước sự xuyên tạc của các thế lực thù địch. Khi cán bộ vững vàng về tư tưởng, trung thành với lợi ích của Đảng và nhân dân, mọi luận điệu bóp méo, xuyên tạc, suy diễn ác ý đều không thể lung lay ý chí. Nhận thức đúng, tư duy đúng, sẽ dẫn tới hành động đúng. Vì thế, đội ngũ cán bộ của Đảng phải tiếp tục nghiên cứu, trau dồi lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm chắc nguyên tắc, đường lối xây dựng Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của mình, không để bị cuốn vào những luồng thông tin trái chiều.

Không có biện pháp nào hiệu quả hơn việc bắt đầu từ chính nội lực của đội ngũ cán bộ. Cán bộ có trình độ, bản lĩnh sẽ không dao động trước tin giả, không bị áp lực bởi dư luận ảo và không bị cuốn theo những luận điệu sai trái. Đạo đức cách mạng trong sáng là “tấm giáp” để kẻ xấu không thể khai thác. Năng lực chuyên môn và kết quả công tác là bằng chứng mạnh mẽ nhất chống lại mọi sự xuyên tạc. Khi mỗi cán bộ tự giác rèn luyện phẩm chất và năng lực, “lá chắn bên trong” sẽ giúp họ đứng vững trước mọi cơn “bão” thông tin xấu độc.

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 14, khóa XIII. Ảnh: Vũ Phong

Vì thế, ở đâu và khi nào, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn có lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tỉnh táo trước “thuyết âm mưu”, “phân tích nội bộ Đảng”... của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, cán bộ phải thực sự gương mẫu trong chấp hành kỷ luật phát ngôn, sử dụng mạng xã hội. Đã có những trường hợp cán bộ, đảng viên do thiếu hiểu biết hoặc thiếu trách nhiệm, thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng, vô tình bị các thế lực thù địch cắt ghép, lợi dụng, xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu đến cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng. Vì vậy, mỗi người cần nhận thức rõ, trong thời đại số, Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, phát ngôn sai trái, mơ hồ sẽ trở thành “vũ khí” của kẻ thù chống lại cán bộ và tổ chức Đảng.

Cùng với đó, phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, như Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm... Khi Đảng kiên quyết xử lý sai phạm, không dung túng bất kỳ hành vi nào lợi dụng công tác cán bộ để mưu cầu lợi ích cá nhân, thì mọi chiến dịch bôi đen của các thế lực thù địch sẽ không còn điểm tựa.

Minh bạch thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tin giả lan nhanh hơn tin thật. Mỗi sự chậm trễ, mù mờ của thông tin chính thống đều trở thành cơ hội cho kẻ xấu “điền vào chỗ trống”. Do đó, các cơ quan chức năng phải chủ động công bố thông tin đúng thời điểm, đúng phạm vi; tránh tình trạng để dư luận chờ đợi quá lâu rồi suy diễn theo hướng tiêu cực. Cơ chế phát ngôn cần thống nhất một đầu mối, đồng bộ, rõ ràng, nhằm tránh việc bị kẻ xấu lợi dụng sự khác biệt trong phát ngôn để bóp méo sự thật.

Thời gian qua, tình trạng rò rỉ thông tin nội bộ đang là điểm yếu đặc biệt nguy hiểm. Chỉ một mẩu tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên mạng, đã có thể bị biến tấu thành hàng loạt câu chuyện sai trái. Lực lượng phản động luôn chờ khoảnh khắc thông tin lộ ra sớm hơn quy định để gán ghép, dựng chuyện. Muốn khắc phục, phải siết chặt bảo mật tài liệu, tăng cường giám sát truy cập, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra lộ lọt thông tin; đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm. Không thể để bí mật nội bộ trở thành “chất liệu” cho những thông tin xuyên tạc lan truyền trên không gian mạng.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ phải tăng cường tính minh bạch trong công vụ, kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử, quy định nêu gương. Khi “chỗ tối” được chiếu sáng bằng sự minh bạch, tin đồn hết đất sống. Ngược lại, nếu cán bộ thiếu tự giác, che giấu sai phạm, sống xa dân, vô cảm trước dư luận, thì chính họ đã vô tình tạo “điểm yếu” để kẻ địch khai thác, làm tổn hại uy tín của bản thân và tổ chức.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, làm chủ không gian mạng

Bên cạnh giải pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, việc hoàn thiện hành lang pháp lý và làm chủ không gian mạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định số 53/2022/NĐ-CP, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung đã tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng yêu cầu gỡ bỏ thông tin xấu độc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tung tin bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ, chống phá Đảng, Nhà nước.

Công tác cán bộ luôn được Trung ương thảo luận kỹ lưỡng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình. Ảnh: Vũ Phong

Tuy nhiên, làm chủ không gian mạng không chỉ dựa vào công nghệ, mà còn là sự kết hợp giữa công nghệ - pháp lý - con người. AI và dữ liệu lớn giúp phát hiện các dấu hiệu bất thường, truy vết tài khoản ảo, nhận diện deepfake. Cùng với công cụ pháp lý để xử lý đối tượng vi phạm, thì năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác an ninh mạng quyết định mức độ hiệu quả của cả hệ thống.

Trong thời đại số, phản ứng nhanh là phương thức phòng vệ không thể thiếu. Tin giả lan truyền hơn cả cấp số nhân, vì vậy việc xây dựng hệ thống giám sát thông tin 24/7, trung tâm cảnh báo sớm, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng cũng phải thực hiện một cách thần tốc. Chậm vài giờ là dư luận đã hình thành nhận thức sai; chậm một ngày là “sự kiện giả” đã trở thành “hiện thực”. Đính chính kịp thời, phản bác đúng trọng tâm và xử lý nghiêm tài khoản phát tán, là cách hữu hiệu nhất để chặn đứng tin giả ngay từ đầu.

Báo chí cách mạng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng. Báo chí cách mạng không chỉ cung cấp thông tin, mà còn dẫn dắt nhận thức, định hướng dư luận và “trị liệu” thông tin sai lệch. Một bài báo đúng thời điểm, đúng nội dung có sức lan tỏa lớn, giúp củng cố niềm tin, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn kẻ thù. Báo chí phải chủ động hơn, sắc sảo hơn và gần dân hơn trong cuộc chiến chống xuyên tạc đầy cam go này.

Để cán bộ và nhân dân không bị dẫn dắt bởi tin giả, cần đẩy mạnh giáo dục truyền thông, phổ cập kỹ năng nhận diện tin xấu độc, hình thành phản xạ kiểm chứng trước khi chia sẻ. Khi dư luận tỉnh táo, mọi mưu toan kích động đều mất tác dụng. Một xã hội có khả năng miễn dịch cao trước tin giả là “lá chắn mềm”, nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ Đảng.

Xây dựng “lá chắn bảo vệ cán bộ” trong thời đại số là nhiệm vụ chiến lược. Đó không chỉ là việc bóc gỡ tin giả, xử lý tài khoản xấu độc, mà là quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; minh bạch hóa công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật; nâng cao hiệu quả truyền thông; phát huy sức mạnh của pháp luật, công nghệ và niềm tin nhân dân. Khi lá chắn ấy được đồng bộ trên tất cả các tầng nấc, không một chiến dịch xuyên tạc nào có thể xuyên thủng trận địa tư tưởng của Đảng ta.

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh, đồng thời ra sức xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ “Đức - Sức - Tài”, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Khi Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; khi nhân dân đặt trọn niềm tin vào Đảng; khi mỗi cán bộ có đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và trách nhiệm, thì mọi chiến dịch xuyên tạc công tác cán bộ, dù tinh vi đến đâu, cũng nhất định sẽ bị đập tan.

Về việc lựa chọn đội ngũ cán bộ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Trách nhiệm chọn đúng người cho đúng việc, nhất là nhân sự cấp cao, những người lãnh đạo đất nước, là điều kiện tiên quyết để đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả. Chúng ta phải lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng nhất trong số những người xứng đáng tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những đồng chí đó phải hội đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức liêm chính và nêu gương, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích nhân dân lên trên hết; phải có tầm nhìn chiến lược sắc bén và năng lực tổ chức thực thi. Tại các Hội nghị Trung ương chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần yêu cầu đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, nhấn mạnh tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội chính trị, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương. Đó là hàng rào chính trị - tổ chức chắc chắn nhất để làm thất bại mọi mưu đồ cài cắm, bôi đen, gây rối, chia rẽ nội bộ ta.

