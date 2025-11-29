Đập tan chiến dịch xuyên tạc cán bộ trước thềm Đại hội Đảng

Bài 1: Mưu đồ “bôi đen” cán bộ, phân hóa tổ chức

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh chiến dịch tiến công vào khâu “then chốt của then chốt” là công tác cán bộ. Bằng nhiều nội dung, hình thức, tầng lớp, chúng xuyên tạc, “bôi đen” cán bộ, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ nội bộ tổ chức đảng.

Nhận diện đúng, phản bác trúng, phòng ngừa sớm không chỉ bảo đảm cho đại hội thành công, mà còn là nhiệm vụ trọng yếu, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch lại đẩy mạnh chiến dịch “bôi đen” cán bộ lại . Đây là chiến dịch có chủ đích, có tổ chức, có tài trợ và ngày càng tinh vi, nhằm vào cán bộ và công tác cán bộ của Đảng ta.

Tấn công vào khâu “then chốt của then chốt”

Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với xã hội không chỉ bắt nguồn từ tính đúng đắn của cương lĩnh, đường lối, mà còn được bảo đảm bằng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, gắn bó máu thịt với nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt” trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại Hội nghị Trung ương 14 (khóa XIII), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV là công việc “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt”, mang tính quyết định đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Trung ương 14, khóa XIII. Ảnh: Vũ Phong

Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn xác định cán bộ và công tác cán bộ là mũi đột phá chủ yếu trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chúng hiểu rằng, nếu làm suy yếu niềm tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ, thì sẽ làm lung lay niềm tin vào Đảng, từ đó tác động đến nền tảng chính trị, tư tưởng của chế độ.

Trong thời điểm Đảng chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV, các thế lực phản cách mạng càng tăng tốc triển khai chiến dịch chống phá với quy mô lớn, nhiều tầng nấc, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy bất ổn, hoài nghi về công tác nhân sự, từ đó làm tổn hại uy tín của Đảng ngay trong lòng tổ chức Đảng.

Thông qua bôi đen cán bộ, chúng âm mưu phủ nhận nguyên tắc, quy trình của Đảng, gieo rắc hoài nghi, kích hoạt cơ chế “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. “Bôi đen” cán bộ thường được kết hợp chặt chẽ với mưu đồ chia rẽ tổ chức đảng bằng gán ghép phe phái, quy kết nhóm lợi ích, tạo cảm giác đấu đá quyền lực trong nội bộ Đảng. Điều này khiến cơ thể Đảng không chỉ suy yếu, mà còn phá vỡ niềm tin của nhân dân vào một đảng cách mạng.

Thủ đoạn của các thế lực thù địch không dừng lại ở việc tung tin đồn truyền thống, mà đã chuyển sang mô hình “tác chiến thông tin hiện đại”, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, công nghệ deepfake, các thuật toán lan truyền nhanh và hệ thống tài khoản ẩn danh. Chúng tạo ra hình ảnh, video cắt ghép liên quan đến cán bộ, được trình bày như “bằng chứng nội bộ”, khiến người tiếp nhận dễ bị thuyết phục. Không ít bài bình luận được AI viết như chuyên gia, lập luận tưởng như logic, nhưng thực chất đầy định kiến chính trị và xuyên tạc sự thật.

Tính chất nguy hiểm của thủ đoạn này là nó được triển khai trên mặt trận “chiến tranh thông tin”, “chiến tranh nhận thức”, lợi dụng thành tựu công nghệ thông tin, mạng xã hội, AI và tâm lý đám đông. Thay vì công khai đối đầu, chúng “lái” nhận thức xã hội theo hướng phủ định dần, làm cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hoài nghi, hoang mang, mất phương hướng.

Mũi nhọn đánh phá của các thế lực thù địch, phản cách mạng thường tập trung vào cán bộ cấp cao, cán bộ trong quy hoạch, nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo các cơ quan trọng yếu bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra, tuyên giáo, báo chí, lực lượng vũ trang và những cán bộ đang tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Quy chụp cán bộ, bẻ cong sự thật

Có thể thấy rõ, cán bộ ở vị trí cao, càng quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, càng là đối tượng bị “soi”, bị tấn công, bị bịa đặt, nhằm triệt hạ uy tín cá nhân và lung lay lòng tin của tổ chức và nhân dân.

Trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo và không ít tài khoản, kênh youtube, fanpage, blog... nhiều kẻ tự xưng là “nhà báo độc lập”, “chuyên gia phân tích chính trị” thường tung ra những bộ “hồ sơ cá nhân” về một số đồng chí lãnh đạo cốt cán của Đảng, Nhà nước. Chúng gán ghép quan hệ gia đình, dòng tộc, quê quán; dựng lên “quá khứ mờ ám”, vu khống việc học hành, công tác, tài sản, đời tư... kèm theo hình ảnh cắt ghép, video chỉnh sửa bằng công nghệ deepfake. Với kỹ thuật dựng hình ngày càng tinh vi mà mắt thường khó nhận biết, chúng khiến người tiếp nhận thông tin, nhất là những người thiếu kiến thức, thiếu kiểm chứng, tưởng đó là “sự thật hiển nhiên”.

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 14, khóa XIII. Ảnh: Vũ Phong

Cùng với bôi đen cán bộ, chúng cố ý gán ghép phe phái, thổi phồng mâu thuẫn nội bộ. Với chiêu bài gắn nhãn “phe này, phe kia”, “phe an ninh, phe quân đội, phe kinh tế”, “phe miền Trung, phe miền Bắc, phe miền Nam”... để cắt vụn khối thống nhất trong Đảng thành những mảnh ghép xung đột. Mọi điều chỉnh nhân sự, mọi quyết định kỷ luật, mọi bước chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng đều bị chúng suy diễn thành “thanh trừng phe cánh”, “đấu đá quyền lực”, “triệt hạ đối thủ”...

Một trong những thủ đoạn nguy hiểm là các thế lực thù địch trộn lẫn thật - giả, kết hợp nặc danh, ẩn danh, tạo ảo giác “đa nguồn độc lập”. Nhiều trang mạng “lề trái”, tổ chức phản động, tổ chức phi chính phủ (NGO) trá hình phối hợp tung tin rồi trích dẫn chéo nhau. Một tin đồn bịa đặt ban đầu xuất phát từ tài khoản ẩn danh lập tức được “nâng cấp” khi được một số kênh mang nhãn hiệu BBC, RFA, VOA, RFI... dẫn lại với câu “theo nguồn tin đáng tin cậy”. Cách dẫn chéo này tạo cho công chúng ảo giác rằng “nhiều nguồn cung cấp”, trong khi thực chất tất cả chỉ là một xưởng sản xuất “tin bẩn”.

Đặc biệt nguy hiểm, các thế lực thù địch còn xây dựng hệ thống “truyền thông bẩn” chống phá từ bên ngoài lẫn bên trong. Các tổ chức phản động, như: Việt Tân, Hội anh em dân chủ, Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại (VOICE), Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) cùng một số đối tượng như “Người Buôn Gió”, Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, “Ông Học Giả”... được nuôi dưỡng, hỗ trợ về tài chính và kỹ năng để chuyên sản xuất, phát tán luận điệu bôi đen, vu khống cán bộ. Chúng thường “đặt câu hỏi mà không trả lời”, “nêu nghi vấn mà không chứng minh”, gieo rắc hoài nghi kéo dài trong dư luận.

Hệ quả khi niềm tin của nhân dân bị bào mòn

Những luận điệu công kích ác ý không chỉ ảnh hưởng đến uy tín chung của Đảng, mà còn tạo áp lực trực tiếp lên từng cán bộ. Trên mạng xã hội, không hiếm trường hợp cán bộ bị vu cáo, bôi nhọ, thậm chí bị gắn những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Khi danh dự bị xúc phạm, hoặc bị tạo dựng hình ảnh bất lợi, cán bộ có thể rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ, thận trọng quá mức. Một số người ngại va chạm, ngại trách nhiệm, ngại đổi mới vì sợ bị xuyên tạc.

Điều này làm ảnh hưởng đến sự năng động, sáng tạo và tinh thần dấn thân của đội ngũ cán bộ, vốn là lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tác động ấy nếu không được nhận diện đúng và xử lý kịp thời, sẽ ảnh hưởng lâu dài đến quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Các thông tin xuyên tạc xuất hiện khá nhiều trên không gian mạng. Ảnh chụp màn hình

Niềm tin của nhân dân là nền tảng chính trị quan trọng nhất của Đảng. Khi tin giả lan rộng, đặc biệt trong bối cảnh thông tin chính thống chưa được cung cấp đầy đủ, rõ ràng, kẻ địch sẽ lập tức lấp vào khoảng trống đó bằng các câu chuyện bịa đặt. Nếu người dân tiếp cận thông tin sai lệch nhiều lần, họ dễ rơi vào trạng thái nghi ngờ, dao động, mất niềm tin.

Mạng xã hội khiến tác động này trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lần. Một video xuyên tạc có thể đạt hàng trăm nghìn lượt xem trong vài giờ; một bài viết bịa đặt có thể trở thành “dữ kiện” trong vô số cuộc tranh luận. Khi sự thật chưa kịp xuất hiện, người dân đã bị bao phủ bởi “thực tế giả”. Đây chính là nguy cơ lớn nhất, bởi khi niềm tin bị bào mòn, thì chủ trương đúng đắn cũng dễ bị nghi ngờ.

Lịch sử đã chứng minh, cuối thế kỷ XX, trước khi Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch đã triển khai chiến dịch truyền thông quy mô lớn nhằm hạ bệ lãnh đạo, tạo hình ảnh nội bộ chia rẽ, thổi phồng sai phạm cá nhân thành khủng hoảng hệ thống. Khi niềm tin của quần chúng vào Đảng Cộng sản bị bào mòn bởi xuyên tạc, kích động và phá hoại có chủ đích, nền tảng chính trị suy yếu đến mức không còn đủ sức chống chọi trước khủng hoảng. Đó là bài học sâu sắc, trước khi chế độ bị lật đổ bằng hành động, nó thường bị đánh gục trong ý thức. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ uy tín cán bộ là bảo vệ sinh mệnh của Đảng. Đây là bài học “xương máu” không thể quên đối với các đảng cộng sản trên thế giới, nhất là ở các nước xã hội chủ nghĩa.

Chiến dịch “bôi đen” cán bộ, xuyên tạc công tác cán bộ là một phần trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đánh vào khâu “then chốt” của Đảng. Chúng ta chỉ có thể làm thất bại chiến dịch này bằng hai con đường: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ bên trong và chủ động đấu tranh, phản bác từ bên ngoài. Khi mỗi cán bộ có bản lĩnh, mỗi tổ chức Đảng có kỷ luật, mỗi người dân có “kháng thể nhận thức”, thì mọi âm mưu xuyên tạc, dù tinh vi đến đâu, cũng không thể xuyên thủng được trận địa tư tưởng của Đảng.

Giữ vững niềm tin của nhân dân, bảo vệ uy tín cán bộ liêm chính, chính là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ tương lai của đất nước.

Tại Hội nghị Trung ương 14 (khóa XIII), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Lựa chọn nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV là “công việc đặc biệt hệ trọng, là cốt lõi của cốt lõi, vì mọi việc đều quyết định bởi con người”. Phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức liêm chính, có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện, tuyệt đối không để lọt người cơ hội, bè phái, chạy chức, chạy quyền vào Trung ương. Khi nói về nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, phải chọn những đồng chí “bản lĩnh, công tâm, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, trong sáng như gương, sắc bén như gươm, thực sự là thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng”.

(Còn nữa)

