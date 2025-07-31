Cấp cứu giành lại sự sống cho người bệnh bị vỡ u gan gây mất máu

{title}
{publish}
{head}
Vừa qua, bệnh nhân nam 60 tuổi có tiền sử xơ gan, viêm gan B, HCC (ung thư biểu mô tế bào gan) Child – Pugh B 7 điểm nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong tình trạng mất máu cấp do vỡ khối u gan. Người bệnh đau bụng dữ dội, bụng chướng, đại tiện phân lỏng, mệt mỏi, huyết áp thấp... Các chỉ số sinh tồn ghi nhận dấu hiệu sốc mất máu. Đây là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.
Người bệnh bị vỡ u gan gây mất máu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CLVT) phát hiện: Khối u gan phải bị vỡ, có hình ảnh chảy máu đang hoạt động trong ổ bụng. Ngay lập tức, ekip can thiệp của Khoa Chẩn đoán hình ảnh phối hợp cùng các khoa liên quan tiến hành chụp và nút mạch cấp cứu cầm máu khối u gan.
Can thiệp nội mạch là phương pháp điều trị cấp cứu hiệu quả giúp cầm máu nhanh chóng. Dưới hướng dẫn của máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), bác sĩ luồn ống thông vào động mạch gan nuôi khối u, xác định chính xác vị trí chảy máu và tiến hành nút mạch bằng vật liệu chuyên dụng như hạt PVA, keo sinh học hoặc coil kim loại... Kỹ thuật nút mạch mang lại hiệu quả cầm máu cao, ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh và đóng vai trò quan trọng trong điều trị cấp cứu khối u gan chảy máu.
Sau can thiệp, người bệnh được theo dõi sát và đánh giá lại để tiếp tục điều trị bệnh lý nền như hóa trị, nút mạch hóa chất (TACE), hoặc phẫu thuật triệt để nếu đủ điều kiện. Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe người bệnh ổn định, được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Vỡ u gan là biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở người bệnh xơ gan/ung thư gan. Việc phát hiện sớm, theo dõi chặt và điều trị kịp thời là yếu tố sống còn. Các bác sĩ khuyến cáo: Người bệnh có tiền sử viêm gan B, xơ gan, HCC... cần tái khám định kỳ và tuân thủ điều trị, tránh để biến chứng nguy hiểm xảy ra.
Hà Trang
Trước tình hình dịch bệnh Chikungunya đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) trao đổi với báo chí về nguy cơ dịch...
Muối là một phần thiết yếu trong chế độ ăn uống của chúng ta, nhưng bạn có biết rằng việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể gây hại cho sức khỏe?
Rau xanh và trái cây tươi là nhóm thực phẩm thiếu yếu trong chế độ ăn hằng ngày nhưng nhiều người còn băn khoăn chưa biết lượng rau quả nên ăn mỗi ngày bao nhiêu là đủ? 1. Lợi...
baophutho.vn Giữa hàng nghìn cơ sở y tế trên khắp cả nước, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) đã ghi tên mình vào bảng vàng khi xuất sắc đạt giải Ba...
baophutho.vn Một ca bệnh đặc biệt vừa được các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình tiếp nhận khiến nhiều người phải giật mình, bất an....
Vào mùa dứa, nhiều người có thói quen uống mỗi ngày một cốc nước ép dứa tươi vì tin rằng thức uống giải khát này rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cần lưu ý một số tác dụng phụ của dứa.
Nuôi con bằng sữa mẹ là bản năng tự nhiên nhưng đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng đúng đắn để đảm bảo trẻ bú hiệu quả và mẹ không gặp khó khăn trong quá trình nuôi dưỡng. Dưới...
Vi chất là những dưỡng chất thiết yếu giúp duy trì sức khỏe và phát triển toàn diện, tuy nhiên không phải ai cũng là đối tượng cần bổ sung. Vậy những nhóm người nào cần đặc...
Chất chống oxy hóa có nhiều trong rau củ quả nên có thể bổ sung chúng qua một số loại đồ uống. Tham khảo 8 loại đồ uống giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe.
Bạn thường ăn vặt không kiểm soát mỗi khi căng thẳng hay buồn chán? Áp dụng kỹ thuật thở trong yoga có thể giúp làm dịu hệ thần kinh, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cảm xúc và cảm...
Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Nhiều người thắc mắc, bằng mắt thường có thể phân biệt được thịt lợn mắc bệnh hay không?
Dinh dưỡng lành mạnh góp phần kiểm soát bệnh lao hiệu quả. Tham khảo những nguyên tắc dinh dưỡng dưới đây giúp người bệnh lao nhanh chóng hồi phục sức khỏe.