Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Cấp cứu giành lại sự sống cho người bệnh bị vỡ u gan gây mất máu

Vừa qua, bệnh nhân nam 60 tuổi có tiền sử xơ gan, viêm gan B, HCC (ung thư biểu mô tế bào gan) Child – Pugh B 7 điểm nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong tình trạng mất máu cấp do vỡ khối u gan. Người bệnh đau bụng dữ dội, bụng chướng, đại tiện phân lỏng, mệt mỏi, huyết áp thấp... Các chỉ số sinh tồn ghi nhận dấu hiệu sốc mất máu. Đây là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Cấp cứu giành lại sự sống cho người bệnh bị vỡ u gan gây mất máu

Người bệnh bị vỡ u gan gây mất máu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CLVT) phát hiện: Khối u gan phải bị vỡ, có hình ảnh chảy máu đang hoạt động trong ổ bụng. Ngay lập tức, ekip can thiệp của Khoa Chẩn đoán hình ảnh phối hợp cùng các khoa liên quan tiến hành chụp và nút mạch cấp cứu cầm máu khối u gan.

Can thiệp nội mạch là phương pháp điều trị cấp cứu hiệu quả giúp cầm máu nhanh chóng. Dưới hướng dẫn của máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), bác sĩ luồn ống thông vào động mạch gan nuôi khối u, xác định chính xác vị trí chảy máu và tiến hành nút mạch bằng vật liệu chuyên dụng như hạt PVA, keo sinh học hoặc coil kim loại... Kỹ thuật nút mạch mang lại hiệu quả cầm máu cao, ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh và đóng vai trò quan trọng trong điều trị cấp cứu khối u gan chảy máu.

Sau can thiệp, người bệnh được theo dõi sát và đánh giá lại để tiếp tục điều trị bệnh lý nền như hóa trị, nút mạch hóa chất (TACE), hoặc phẫu thuật triệt để nếu đủ điều kiện. Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe người bệnh ổn định, được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Vỡ u gan là biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở người bệnh xơ gan/ung thư gan. Việc phát hiện sớm, theo dõi chặt và điều trị kịp thời là yếu tố sống còn. Các bác sĩ khuyến cáo: Người bệnh có tiền sử viêm gan B, xơ gan, HCC... cần tái khám định kỳ và tuân thủ điều trị, tránh để biến chứng nguy hiểm xảy ra.

Hà Trang


Hà Trang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Người bệnh Cấp cứu Xơ gan Ung thư Điều trị Tế bào Viêm gan b Nhập viện biến chứng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ăn bao nhiêu rau quả mỗi ngày là đủ?

Ăn bao nhiêu rau quả mỗi ngày là đủ?
2025-08-10 08:06:00

Rau xanh và trái cây tươi là nhóm thực phẩm thiếu yếu trong chế độ ăn hằng ngày nhưng nhiều người còn băn khoăn chưa biết lượng rau quả nên ăn mỗi ngày bao nhiêu là đủ? 1. Lợi...

Các đối tượng nên bổ sung vi chất?

Các đối tượng nên bổ sung vi chất?
2025-07-31 14:18:00

Vi chất là những dưỡng chất thiết yếu giúp duy trì sức khỏe và phát triển toàn diện, tuy nhiên không phải ai cũng là đối tượng cần bổ sung. Vậy những nhóm người nào cần đặc...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long