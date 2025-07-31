Cấp cứu giành lại sự sống cho người bệnh bị vỡ u gan gây mất máu

Vừa qua, bệnh nhân nam 60 tuổi có tiền sử xơ gan, viêm gan B, HCC (ung thư biểu mô tế bào gan) Child – Pugh B 7 điểm nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong tình trạng mất máu cấp do vỡ khối u gan. Người bệnh đau bụng dữ dội, bụng chướng, đại tiện phân lỏng, mệt mỏi, huyết áp thấp... Các chỉ số sinh tồn ghi nhận dấu hiệu sốc mất máu. Đây là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Người bệnh bị vỡ u gan gây mất máu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CLVT) phát hiện: Khối u gan phải bị vỡ, có hình ảnh chảy máu đang hoạt động trong ổ bụng. Ngay lập tức, ekip can thiệp của Khoa Chẩn đoán hình ảnh phối hợp cùng các khoa liên quan tiến hành chụp và nút mạch cấp cứu cầm máu khối u gan.

Can thiệp nội mạch là phương pháp điều trị cấp cứu hiệu quả giúp cầm máu nhanh chóng. Dưới hướng dẫn của máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), bác sĩ luồn ống thông vào động mạch gan nuôi khối u, xác định chính xác vị trí chảy máu và tiến hành nút mạch bằng vật liệu chuyên dụng như hạt PVA, keo sinh học hoặc coil kim loại... Kỹ thuật nút mạch mang lại hiệu quả cầm máu cao, ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh và đóng vai trò quan trọng trong điều trị cấp cứu khối u gan chảy máu.

Sau can thiệp, người bệnh được theo dõi sát và đánh giá lại để tiếp tục điều trị bệnh lý nền như hóa trị, nút mạch hóa chất (TACE), hoặc phẫu thuật triệt để nếu đủ điều kiện. Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe người bệnh ổn định, được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Vỡ u gan là biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở người bệnh xơ gan/ung thư gan. Việc phát hiện sớm, theo dõi chặt và điều trị kịp thời là yếu tố sống còn. Các bác sĩ khuyến cáo: Người bệnh có tiền sử viêm gan B, xơ gan, HCC... cần tái khám định kỳ và tuân thủ điều trị, tránh để biến chứng nguy hiểm xảy ra.

Hà Trang