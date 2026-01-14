Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh phát huy tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ trách nhiệm”

Sáng 14/1, Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Dũng - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, CLB Hưu trí tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tập hợp, ổn định tư tưởng, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chăm lo cho đời sống tinh thần của hội viên.

Sau sáp nhập, CLB Hưu trí tỉnh có trên 1.640 hội viên, sinh hoạt tại 41 tổ hội viên. Năm 2025, công tác tuyên truyền, thông tin thời sự được CLB đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên. Hội viên CLB luôn duy trì các mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền ở cơ sở; gương mẫu tham gia sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư để trao đổi, nắm bắt thông tin tuyên truyền, vận động Nhân dân nơi cư trú chấp hành chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các hội viên luôn rèn luyện đạo đức, lối sốngđể thế hệ trẻ noi theo; vận động gia đình, con cháu hăng say học tập, công tác, lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Nhiều hội viên được cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, chi hội trưởng các chi hội, tổ trưởng các tổ liên gia..., phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Năm 2026, CLB Hưu trí tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung tổ chức Đại hội đại biểu CLB Hưu trí tỉnh lần thứ I; tăng cường phát triển hội viên; tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh; vận động gia đình, con cháu tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất, phát triển kinh tế; tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở khu dân cư.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng và các đồng chí trong Ban Chấp hành CLB Hưu trí tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, năm 2025 mặc dù có thay đổi về địa giới hành chính, tên gọi nhưng hội viên CLB Hưu trí tỉnh giữ vững truyền thống cách mạng, tinh thần trách nhiệm, có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển KT - XH của tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, hội viên phát huy tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ trách nhiệm”, nêu gương sáng, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của tỉnh Phú Thọ trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, CLB Hưu trí tỉnh đã khen thưởng 13 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Thuý Hường