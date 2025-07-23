Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Cầu phao Phong Châu hoạt động trở lại từ 11 giờ 30 ngày 23/7

Trên cơ sở theo dõi dự báo thời tiết khí hậu thủy văn quốc gia và kết quả đo lưu tốc dòng chảy tại khu vực cầu Phong Châu. Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh sẽ nối lại cầu phao Phong Châu để phục vụ Nhân dân qua sông.

Cầu phao Phong Châu hoạt động trở lại từ 11 giờ 30 ngày 23/7

Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đang khẩn trương nối lại cầu phao Phong Châu

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến - Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết, cầu phao sẽ vận hành trở lại từ 11 giờ 30 đến 21 giờ hôm nay. Từ ngày mai 24/7 đơn vị sẽ bảo đảm cầu phao phục vụ Nhân dân qua sông từ 5 giờ đến 21 giờ hằng ngày, sau 21 giờ sẽ cắt cầu để xử lý rác, bảo quản, bảo dưỡng các đốt cầu và tạo điều kiện để các phương tiện đường thủy lưu thông.

Với tinh thần quyết tâm, Lữ đoàn 249 tiếp tục nối lại cầu phao Phong Châu sau cơn bão số 3 nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Trường Quân


Trường Quân

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cầu phao Phục vụ nhân dân Dự báo thời tiết binh chủng công binh Theo dõi Quốc gia Thủy văn Kết quả Khí hậu trở lại
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long