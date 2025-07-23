Cầu phao Phong Châu hoạt động trở lại từ 11 giờ 30 ngày 23/7

Trên cơ sở theo dõi dự báo thời tiết khí hậu thủy văn quốc gia và kết quả đo lưu tốc dòng chảy tại khu vực cầu Phong Châu. Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh sẽ nối lại cầu phao Phong Châu để phục vụ Nhân dân qua sông.

Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đang khẩn trương nối lại cầu phao Phong Châu

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến - Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết, cầu phao sẽ vận hành trở lại từ 11 giờ 30 đến 21 giờ hôm nay. Từ ngày mai 24/7 đơn vị sẽ bảo đảm cầu phao phục vụ Nhân dân qua sông từ 5 giờ đến 21 giờ hằng ngày, sau 21 giờ sẽ cắt cầu để xử lý rác, bảo quản, bảo dưỡng các đốt cầu và tạo điều kiện để các phương tiện đường thủy lưu thông.

Với tinh thần quyết tâm, Lữ đoàn 249 tiếp tục nối lại cầu phao Phong Châu sau cơn bão số 3 nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Trường Quân