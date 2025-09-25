Cầu Phong Châu vượt tiến độ, sẵn sàng thông xe

Sau hơn 9 tháng khởi công (21/12/2024), cầu Phong Châu mới - công trình giao thông trọng điểm trên Quốc lộ 32C được triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sẽ chính thức khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 28/9, vượt tiến độ gần 3 tháng so với kế hoạch. Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khôi phục tuyến giao thông huyết mạch, đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt giữa các khu vực trong tỉnh và vùng Tây Bắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và du lịch.

Cầu Phong Châu mới với diện mạo khang trang, hiện đại đang dần lộ diện, mang đến niềm tự hào và kỳ vọng lớn cho người dân Phú Thọ.

Người dân phấn khởi chờ ngày thông xe

Những ngày này, cầu Phong Châu mới thu hút đông đảo người dân từ hai bên bờ sông và các địa phương lân cận đến tham quan, chiêm ngưỡng. Ông Cao Việt Tiến (xã Hy Cương) xúc động chia sẻ: “Từ khi biết tin cầu sắp khánh thành, ngày nào tôi cũng ra đây ngắm nhìn. Người dân chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh đã nhanh chóng xây dựng cây cầu mới, giúp việc đi lại thuận tiện hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực.”

Ghi nhận sáng 23/9 cho thấy, các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như lắp đặt dải phân cách, sơn vạch kẻ đường, tháo dỡ cẩu tháp, chỉnh trang cảnh quan và vệ sinh khu vực công trường sẵn sàng cho ngày thông xe.

Trước đó, ngày 9/9/2024, cầu Phong Châu cũ bất ngờ bị sập, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính. Sự cố khiến tuyến Quốc lộ 32C - trục giao thông chiến lược nối Phú Thọ với các tỉnh Tây Bắc bị chia cắt hoàn toàn, 8 người thiệt mạng và mất tích.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu mới theo quy định về công trình khẩn cấp. Ngày 21/12/2024, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) tổ chức lễ khởi công tại xã Phùng Nguyên.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long là chủ đầu tư, Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) đảm nhiệm thi công chính.

Cầu Phong Châu mới không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn là biểu tượng của tinh thần nỗ lực, tái thiết thần tốc sau sự cố.

Cầu Phong Châu mới có tổng chiều dài gần 653m, rộng 20,5m, gồm 4 làn xe cơ giới. Cầu chính gồm 3 nhịp dầm liên tục (70+120+70) m bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. Cầu dẫn phía Lâm Thao gồm 3 nhịp dầm Super-T dài 33m và 2 nhịp dầm bản (6+10) m. Đường dẫn hai đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh: “Việc khẩn trương triển khai dự án cầu Phong Châu thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Phú Thọ trong khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục kết nối giao thông trọng yếu, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân”. Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, tổ chức thi công theo chế độ “3 ca, 4 kíp”, đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng, tiến độ.

Đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và dọn dẹp để sẵn sàng cho ngày chính thức thông xe.

Các đơn vị thi công kiểm tra dải phân cách trên cầu.

Huy động toàn lực - vượt tiến độ ấn tượng

Ngay khi nhận nhiệm vụ, Binh đoàn 12 đã huy động hơn 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hơn 60 thiết bị, máy móc chuyên dụng vào công trường, tổ chức thi công liên tục 24/24h.

Theo Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 9, dự án được triển khai trong điều kiện đặc biệt, yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng và an toàn. Để đáp ứng yêu cầu, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thi công khoa học, linh hoạt điều chỉnh biện pháp kỹ thuật. Nhiều hạng mục rút ngắn tiến độ đáng kể. Cụ thể thi công khối K0 rút từ 35 ngày xuống còn 22 ngày; mỗi đốt đúc hẫng cân bằng giảm từ 7 ngày còn 5 - 5,5 ngày; hạng mục cọc khoan nhồi vốn được xem là phức tạp cũng hoàn thành vượt tiến độ gần nửa tháng.

Các đơn vị tư vấn thiết kế, quản lý dự án và Kho bạc Nhà nước đồng hành sát sao tại công trường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về kỹ thuật và tài chính, giúp duy trì mạch thi công liên tục. Toàn bộ dự án đã rút ngắn thời gian thi công tới 3 tháng, tương đương 30% kế hoạch.

Thượng tá Trần Đăng Tuấn - Chỉ huy công trường cho biết: “Dù gặp không ít khó khăn về thủy văn, địa chất và thời tiết, toàn thể lực lượng thi công đã nỗ lực không ngừng, với mục tiêu sớm nối lại tuyến huyết mạch, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Với khoảng 25.000m3 bê tông và sắt thép được sử dụng, cầu Phong Châu mới không chỉ đạt chuẩn kỹ thuật mà còn là công trình có tiến độ thi công nhanh nhất trong lịch sử ngành cầu đường Việt Nam.

Dự án cầu Phong Châu mới không chỉ là công trình giao thông trọng điểm mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần vượt khó, sự chủ động ứng phó của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, từ quân đội đến Nhân dân.

Theo kế hoạch, lễ khánh thành, thông xe cầu Phong Châu sẽ được Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức vào ngày 28/9/2025. Đây được xem là công trình đặc biệt, khánh thành đúng dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh.

Văn Cường