Chàng trai Sán Dìu thổi làn gió mới vào du lịch Tam Đảo

Trong bối cảnh du lịch phát triển mạnh mẽ, nhiều người tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ, gần gũi với thiên nhiên. Nắm bắt xu hướng này, chàng trai người Sán Dìu Đào Dương Chung, sinh năm 1996 tại xã Tam Đảo, đã mạnh dạn tạo dựng một lối đi riêng, tận dụng vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tam Đảo để xây dựng thành một mô hình du lịch độc đáo mang tên Nông trại Bản Mây.

Nông trại Bản Mây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng đơn thuần mà còn là điểm đến kết hợp giữa nông trại, du lịch trải nghiệm và check-in, góp phần tạo nên một “thương hiệu” riêng cho vùng đất này. Hành trình khởi nghiệp của anh Chung là câu chuyện về nghị lực, sáng tạo và khát vọng mang những giá trị mới về phục vụ cộng đồng.

Nông trại Bản Mây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn là điểm đến kết hợp giữa nông trại, du lịch trải nghiệm và check-in

Khát vọng từ những chuyến đi

Anh Đào Dương Chung chia sẻ, ý tưởng về Nông trại Bản Mây nảy sinh từ những chuyến đi thực tế đến các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Sa Pa, và Mộc Châu. "Là một người con của Tam Đảo, tôi nhận thấy nơi đây còn thiếu một không gian trải nghiệm rộng rãi cho du khách, thay vì chỉ có các dịch vụ nghỉ dưỡng thông thường. Khi đi nhiều nơi, tôi thấy các mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch rất hay và thu hút, nên tôi muốn mang về quê hương mình để làm".

Với quyết tâm đó, anh Chung bắt tay vào xây dựng Nông trại Bản Mây vào cuối năm 2024. Chỉ trong nửa năm, mô hình đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Sau hơn hai tháng, nông trại đã trở thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan và khám phá. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần và dịp lễ, Nông trại Bản Mây có thể đón từ 700 đến 1.000 lượt khách mỗi ngày.

Nông trại Bản Mây là nơi lý tưởng để du khách vừa chơi, vừa chụp ảnh check-in

Điểm nhấn đa dạng và gần gũi

Nông trại Bản Mây được thiết kế để mang đến sự đa dạng cho mọi lứa tuổi. Các khu vực check-in, quán cà phê và những trò chơi hấp dẫn là điểm nhấn chính. Tại đây, trẻ nhỏ có thể thỏa sức vui đùa với các hoạt động như trượt cỏ, xích đu, hay chơi đùa cùng các loài thú cưng như cừu, thỏ.

Nông trại Bản Mây được thiết kế để mang đến sự đa dạng cho mọi lứa tuổi

Đối với du khách, Nông trại Bản Mây là nơi lý tưởng để vừa chơi, vừa chụp ảnh check-in và thưởng thức đồ uống. Chị Vũ Thị Thanh Mai, một du khách từ xã Cao Phong chia sẻ: "Không gian ở đây rất đẹp, bao quanh là đồi núi. Tại đây, tôi cảm thấy rất thoải mái sau những ngày làm việc căng thẳng".

Nông trại Bản Mây là địa điểm yêu thích của các bạn trẻ check-in lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất khi đến với Khu du lịch Tam Đảo

Một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất của nông trại chính là Nông trại cừu. Đây là nơi du khách có thể hòa mình vào không gian xanh, ngắm nhìn và tương tác với đàn cừu - một trải nghiệm mà trước đây chưa từng có tại Tam Đảo. Em Lê Nhã Uyên, du khách nhí đến từ Bắc Giang thích thú kể lại: "Ở đây, con được trải nghiệm trượt cỏ, chơi với các bạn thỏ và bắn cung. Con thích nhất là chơi với các bạn cừu, các bạn ấy rất dễ thương. Con mong sẽ được đến đây nhiều lần nữa".

Nông trại cừu là điểm đến hấp dẫn đối với các bản trẻ nhỏ có thể thỏa sức vui đùa với các bạn cừu

Vượt khó và lan tỏa đam mê

Hành trình khởi nghiệp của Đào Dương Chung không hề dễ dàng. Khó khăn lớn nhất chính là địa hình đồi núi phức tạp, khí hậu thất thường và thiếu hụt nhân công. "Việc vận chuyển cây cối, vật nuôi rất vất vả, còn thời tiết thì mưa nắng thất thường, ảnh hưởng đến việc chăm sóc cây trồng và vật nuôi. Đã có những lúc vật nuôi bị thất thoát do thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cố gắng," anh Chung tâm sự.

Vào những ngày cuối tuần và dịp lễ, Nông trại Bản Mây có thể đón từ 700 đến 1.000 lượt khách mỗi ngày

Anh Dương Văn Thắng, một du khách đến từ Bắc Giang, cho biết: "Hôm nay tôi cùng vợ và các con, cùng một số gia đình đồng nghiệp, lên trải nghiệm khu du lịch Tam Đảo. Đến Nông trại Bản Mây, chúng tôi được trải nghiệm rất nhiều dịch vụ và trò chơi. Các con tôi, nhiều khi chưa được tiếp xúc với những con vật này bao giờ, đã rất thích thú. Tôi rất mong muốn mỗi năm, vào dịp hè, lại có dịp đưa gia đình và bạn bè lên đây để trải nghiệm".

Tại đây du khách có thể hòa mình vào không gian đầy thơ mộng của núi rừng Tam Đảo

Với tầm nhìn xa, Đào Dương Chung mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô, đưa thêm các loại cây trồng mới như dâu tây về Tam Đảo để đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách. Từ mô hình Nông trại Bản Mây, anh không chỉ xây dựng được sự nghiệp riêng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Tam Đảo đến gần hơn với du khách thập phương.

Chàng trai Sán Dìu Đào Dương Chung đã cho thấy rằng, với sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm và tình yêu quê hương, những ý tưởng tưởng chừng đơn giản có thể trở thành một động lực mạnh mẽ, tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng và quê hương.

Ngọc Thắng