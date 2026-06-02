Cháy nhà do chập điện tại xã Hoàng An

{title}
{publish}
{head}
Tối 1/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1967 ở thôn Lau, xã Hoàng An.
Nhận được tin báo về vụ cháy khoảng 21h13 ngày 1/6, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tam Đảo đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với người dân và lực lượng tại chỗ dập lửa. Đến 21h40, đám cháy đã được dập tắt.
Hiện trường vụ cháy nhà tại thôn Lau, xã Hoàng An.
Ngôi nhà bị cháy là nhà cấp 4, diện tích khoảng 54m2. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng nhiều tài sản trong nhà. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy do chập điện.
Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tam Đảo đã phối hợp với Công an xã Hoàng An lập hồ sơ vụ cháy theo quy định. Lực lượng ở cơ sở đã giúp gia đình khắc phục hậu quả vụ cháy.
Mùa hè, thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cần chú ý đảm bảo an toàn hệ thống điện trong gia đình, tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.
M.C
baophutho.vn Sáng 1/6, Trại Tạm giam số 1, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 cho 9 phạm nhân có đủ các...
baophutho.vn Những năm gần đây, diện tích rừng khu vực Đà Bắc giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, điều tiết nguồn nước và...
baophutho.vn Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 13 giờ ngày 31/5, tại thác Trăng, xã Toàn Thắng xảy ra vụ tai nạn làm một người đàn ông tử vong....
Cơ quan Công an xử phạt người đàn ông đăng thông tin sai sự thật về việc nắng nóng khiến "thóc nổ thành bỏng" gây hiểu lầm trên mạng xã hội.
baophutho.vn Trong bối cảnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ tiệm cận và vượt 40°C, nguy cơ cháy, nổ gia tăng cao....
baophutho.vn Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về bảo đảm an ninh, an toàn các kỳ thi năm 2026, Công an xã Nguyệt Đức đã tổ chức kiểm tra,...
baophutho.vn Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 15 giờ ngày 30/5 đã xảy ra vụ đuối nước tử vong tại thác nước ở xóm Nganh, xã Mường Vang.