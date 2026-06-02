Cháy nhà do chập điện tại xã Hoàng An

Tối 1/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1967 ở thôn Lau, xã Hoàng An.

Nhận được tin báo về vụ cháy khoảng 21h13 ngày 1/6, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tam Đảo đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với người dân và lực lượng tại chỗ dập lửa. Đến 21h40, đám cháy đã được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy nhà tại thôn Lau, xã Hoàng An.

Ngôi nhà bị cháy là nhà cấp 4, diện tích khoảng 54m2. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng nhiều tài sản trong nhà. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy do chập điện.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tam Đảo đã phối hợp với Công an xã Hoàng An lập hồ sơ vụ cháy theo quy định. Lực lượng ở cơ sở đã giúp gia đình khắc phục hậu quả vụ cháy.

Mùa hè, thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cần chú ý đảm bảo an toàn hệ thống điện trong gia đình, tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

M.C