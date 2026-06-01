Công bố quyết định đặc xá cho phạm nhân

Sáng 1/6, Trại Tạm giam số 1, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 cho 9 phạm nhân có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá đợt 30/4.
Đây là chính sách nhân đạo, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những phạm nhân từng một thời lầm lỗi, vi phạm pháp luật, bị phạt tù nhưng đã cải tạo tiến bộ, có nhiều thành tích trong lao động và học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế.
Các phạm nhân được đặc xá đã trải qua bình xét từ các tổ, đội và thông qua xét duyệt của các tiểu ban xét đặc xá từ cơ sở đến Trung ương, được Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá năm 2026.
Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh và lãnh đạo Trại Tạm giam số 1 Công an tỉnh trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.
Nhân dịp này, Ban giám thị Trại Tạm giam số 1 cũng đề nghị 600 phạm nhân đang tiếp tục thi hành án nỗ lực phấn đấu, tích cực lao động, học nghề và tu dưỡng đạo đức để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Ngọc Anh - Văn Hải
